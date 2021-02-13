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Лыжня России

Матыцин уверен, что "Лыжня России" подарит много эмоций

Министр спорта поблагодарил организаторов гонки
Министр спорта РФ Олег Матыцин Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Станислав Красильников/ТАСС

ХИМКИ /Московская область/, 13 февраля. /ТАСС/. Всероссийская массовая гонка "Лыжня России", которая проходит в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография", подарит всем участникам много эмоций. Такое мнение высказал на церемонии открытия центрального старта в Химках министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

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"Уверен, этот день подарит нам много эмоций. От имени Минспорта поздравляю вас, благодарю всех организаторов, которые организовали проведение этого мероприятия в такой непростой период, - сказал Матыцин. - Уверен, все сегодня будут счастливы, эта энергия поможет нам преодолеть все трудности. Успехов и вперед!"

Ранее Матыцин на пресс-конференции в ТАСС сообщил, что ожидается участие более 1,5 млн любителей зимнего спорта. Он также примет участие в мероприятии. Старты "Лыжни России" были запланированы в 72 регионах страны, но в некоторых районах гонки перенесены из-за неблагоприятных погодных условий.

"Лыжня России" проводится ежегодно с 1982 года и является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в мире.

Теги
РоссияМатыцин, Олег ВасильевичЛыжня России
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