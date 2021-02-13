Российские скелетонисты завоевали три медали на чемпионате мира в Германии

ТАСС, 13 февраля. Российские скелетонисты завоевали три медали - серебряную и две бронзовые - на чемпионате мира по бобслею и скелетону, который проходит в германском Альтенберге.
Награды на счету Александра Третьякова (личное серебро и бронза в смешанной командной гонке) и Елены Никитиной (две бронзы - личная и в смешанной командной гонке).
В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства все российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна своей страны. Российская команда участвует на чемпионате мира под флагом с логотипом Федерации бобслея России и названием Bobsleigh Federation of Russia или BFR. В случае победы россиян на церемонии награждения будет звучать гимн Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).
Чемпионат мира по бобслею и скелетону завершится 14 февраля.