Российские скелетонисты завоевали три медали на чемпионате мира в Германии

ТАСС, 13 февраля. Российские скелетонисты завоевали три медали - серебряную и две бронзовые - на чемпионате мира по бобслею и скелетону, который проходит в германском Альтенберге.

Награды на счету Александра Третьякова (личное серебро и бронза в смешанной командной гонке) и Елены Никитиной (две бронзы - личная и в смешанной командной гонке).