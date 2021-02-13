Скелетонисты Никитина и Третьяков завоевали бронзу в миксте на чемпионате мира

ТАСС, 13 февраля. Российские скелетонисты Елена Никитина и Александр Третьяков завоевали бронзовую медаль в смешанной командной гонке на чемпионате мира по бобслею и скелетону, который проходит в германском Альтенберге.

Победителями стали немцы Тина Херман и Кристофер Гротхер, результат которых составил 1 минуту 55,41 секунды, второе место заняли их соотечественники Жаклин Лёллинг и Александр Гасснер (отставание - 0,14 секунды). Отставание россиян составило 0,15 секунды.