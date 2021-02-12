Взяли реванш. Российские скелетонисты впервые с 2016 года сумели выиграть две медали ЧМ

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Российские скелетонисты сумели выиграть в пятницу две медали чемпионата мира, который, как и год назад, проходит в германском Альтенберге. Успех праздновали Александр Третьяков, который вернется домой с серебром, и Елена Никитина, завоевавшая бронзовую награду.
Изначально чемпионат мира 2021 года должен был пройти в американском Лейк-Плэсиде, однако из-за пандемии коронавируса этот турнир было решено провести в Альтенберге, где в прошлом году также проходило мировое первенство. Тогда по итогам двухдневных личных турниров лучшими из россиян были Никитина (пятое место) и Третьяков (восьмое).
"В этом сезоне мы очень много приложили сил, чтоб хорошо выступить на этом чемпионате мира. Жертвовали этапами Кубка мира ради того, чтобы иметь возможность для дополнительных тренировок", - сказала ТАСС Никитина.
Ведущие российские скелетонисты ради тренировок в Альтенберге пропустили этапы Кубка мира в австрийском Игльсе и швейцарском Санкт-Морице. Перед началом сезона Федерация бобслея России заключила контракт с немецким специалистом Дирком Матшенцем, под руководством которого сборная Германии по скелетону на прошлом чемпионате мира в Альтенберге завоевала пять наград, из которых три золотые. Никитина и Третьяков выиграли в пятницу медали на инвентаре, произведенном Матшенцем.
Бронзовый призер Игр в Сочи Никитина последний раз выигрывала медали личного турнира чемпионата мира в 2016 году в Игльсе (Третьяков тогда стал вторым). В Альтенберге россиянка лидировала после первого заезда, однако досадные ошибки, допущенные спортсменкой в третьем заезде, лишили ее шансов бороться за золото или серебро.
"Я не очень рада своей бронзовой медали, в третьем заезде допустила ошибки и не сумела проехать так, как хотела. Но что есть, то есть. Да, в прошлом году я была здесь пятой, а сейчас выиграла бронзу, но досада все равно присутствует", - сказала Никитина.
Идут честолюбивые дублеры
Никитина и Третьяков месяц назад выиграли золотые медали чемпионата Европы, который проходил также в Германии - в Винтерберге. В их активе есть также победы на этапах Кубка мира этого сезона.
"Я очень довольна результатом, которого добилась наша команда по скелетону на этом чемпионате мира, - призналась ТАСС президент Федерации бобслея России Елена Аникина. - Спортсмены бились за самые высокие места, но в некоторых заездах были допущены ошибки. Мы до последнего сражались за золото, однако серебро Саши Третьякова и бронза Лены Никитиной также очень дорогого стоят. Нас также вдохновляет, что подрастает молодое поколение, которое себя здесь очень хорошо показало".
Победитель молодежного ЧМ-2021 21-летний Евгений Рукосуев и занявшая на том же турнире пятое место 20-летняя Алина Тарарыченкова добились на взрослом мировом первенстве высоких результатов. Рукосуев занял итоговое пятое место, Тарарыченкова финишировала четвертой.
"Этот чемпионат мира открыл новые имена, которые уже на Олимпиаде 2022 года в Пекине имеют шансы побороться на медали. Речь идет, прежде всего, о тех же Рукосуеве и Тарарыченковой, которые сумели себя здесь проявить. Вполне вероятно, они попадут в состав олимпийской команды и в Китае сумеют проявить себя. Трассу в Пекине пока знают только китайцы, поэтому шансы у всех ведущих команд на успех приблизительно равны", - сказал ТАСС главный тренер сборной России Данил Чабан.
В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) все российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна своей страны. Российская команда выходит на старт чемпионата мира под флагом с логотипом Федерации бобслея России и названием Bobsleigh Federation of Russia или BFR. В случае победы россиян на церемонии награждения должен звучать гимн Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).
"Я была готова к тому, что во время церемонии в честь моего бронзового успеха не будет поднят флаг России, поэтому никакого удивления не было. Был флаг нашей федерации. Но это все равно лучше, чем какой-то нейтральный флаг", - призналась Никитина. В субботу скелетонисты разыграют медали чемпионата мира в смешанной командной гонке.