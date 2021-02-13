{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Матыцин: результаты конькобежцев на ЧМ дают повод для надежд на Олимпиаде в Пекине

На проходящем в Херенвене чемпионате мира на отдельных дистанциях российские конькобежцы завоевали шесть медалей
Министр спорта РФ Олег Матыцин Владимир Смирнов/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Владимир Смирнов/ТАСС

ХИМКИ /Московская область/, 13 февраля. /ТАСС/. Результаты российских спортсменов на чемпионате мира по конькобежному спорту дают надежды на хорошее выступление на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

На проходящем в нидерландском Херенвене чемпионате мира на отдельных дистанциях российские конькобежцы завоевали шесть медалей (золотая, серебряная и четыре бронзовые).

На эту тему
Первая за 25 лет. Конькобежка Голикова стала чемпионкой мира на дистанции 500 метров

"Мы очень внимательно следим за выступлениями всех спортсменов, и этот год начался успешно во многих видах спорта - в конькобежном спорте, лыжах, скелетоне, бобслее, лыжной акробатике (фристайл), - сказал Матыцин. - Очень рад таким результатам в предолимпийский год, это дает нам надежды на хорошие выступления в Пекине в следующем году. Рад, что хороший результат показывают молодые спортсмены, у нас есть резерв, есть будущее".

"Мы продолжим так же активно оказывать содействие сборным, работе в регионах, подготовке тренеров. Ведь от профессионализма тренеров очень многое зависит, как и от профессионализма тех, кто помогает ребятам выступать - это врачи, массажисты, технические специалисты, это хорошая командная работа. Поздравляю конькобежцев и надеюсь на дальнейшие успехи. Еще надеюсь, что биатлонисты нас порадуют", - добавил министр спорта РФ.

Чемпионат мира в Херенвене завершится 14 февраля. Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Теги
РоссияЗимние олимпийские виды спортаМатыцин, Олег Васильевич
Единая лига ВТБ
Баскетболисты ЦСКА проиграли "Зениту" в матче Единой лиги ВТБ
Встреча завершилась со счетом 71:74
Читать полностью