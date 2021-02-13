Матыцин: результаты конькобежцев на ЧМ дают повод для надежд на Олимпиаде в Пекине

На проходящем в нидерландском Херенвене чемпионате мира на отдельных дистанциях российские конькобежцы завоевали шесть медалей (золотая, серебряная и четыре бронзовые).

ХИМКИ /Московская область/, 13 февраля. /ТАСС/. Результаты российских спортсменов на чемпионате мира по конькобежному спорту дают надежды на хорошее выступление на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Мы очень внимательно следим за выступлениями всех спортсменов, и этот год начался успешно во многих видах спорта - в конькобежном спорте, лыжах, скелетоне, бобслее, лыжной акробатике (фристайл), - сказал Матыцин. - Очень рад таким результатам в предолимпийский год, это дает нам надежды на хорошие выступления в Пекине в следующем году. Рад, что хороший результат показывают молодые спортсмены, у нас есть резерв, есть будущее".

"Мы продолжим так же активно оказывать содействие сборным, работе в регионах, подготовке тренеров. Ведь от профессионализма тренеров очень многое зависит, как и от профессионализма тех, кто помогает ребятам выступать - это врачи, массажисты, технические специалисты, это хорошая командная работа. Поздравляю конькобежцев и надеюсь на дальнейшие успехи. Еще надеюсь, что биатлонисты нас порадуют", - добавил министр спорта РФ.

Чемпионат мира в Херенвене завершится 14 февраля. Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.