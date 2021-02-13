Скелетонист Третьяков заявил, что ему было очень важно выиграть медали ЧМ перед Олимпиадой

На чемпионате мира в германском Альтенберге 35-летний Третьяков выиграл серебро в личном турнире и бронзу (вместе с Еленой Никитиной) в смешанной командной гонке. Всего в активе олимпийского чемпиона 2014 года стало семь наград взрослых мировых первенств (одна золотая, четыре серебряные и две бронзовые).

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Удачное выступление на чемпионате мира поможет российскому скелетонисту Александру Третьякову как можно лучше выступить в следующем году на Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение высказал ТАСС обладатель серебряной и бронзовой наград турнира Третьяков.

"Для меня было очень важно выиграть медали перед Олимпиадой. На чемпионате мира, как и на Олимпийских играх, награды разыгрываются по сумме четырех заездов. Очень хорошо, что я получил здесь дополнительный опыт, у нас была отличная тренировка перед олимпийским сезоном", - сказал Третьяков.

"Я доволен своим выступлением на этом чемпионате мира, мне удалось относительно стабильно проехать во всех попытках. Был в хорошей форме, но проиграл в упорной борьбе сильнейшему - хозяину трассы. Рад, что мне удалось составить ему серьезную конкуренцию", - добавил собеседник ТАСС.

Третьяков выиграл первую для себя медаль чемпионата мира (бронзу) в 2009 году в американском Лейк-Плэсиде, и спустя год стал бронзовым призером Игр-2010. Перед победной для себя Олимпиады 2014 года в Сочи спортсмен завоевал золото чемпионата мира в швейцарском Санкт-Морице. Последние Игры, которые проходили в 2018 году в южнокорейском Пхёнчхане, Третьяков вынужден был пропустить.

"Мне удалось завоевать здесь рабочие медали, мы очень много тренировались в Альтенберге, что придало мне больше уверенности. Считаю, что не зря пропустили два этапа Кубка мира, я знал, что если не пропущу этапы, то обязательно попаду в первую тройку. Но я очень давно не выигрывал медалей чемпионата мира. Это было моей главной целью на сезон, и я ее достиг", - заключил Третьяков.