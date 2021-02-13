Корстин: "Зенит" играет очень солидно как в Единой лиге ВТБ, так и в Евролиге

МОСКВА, 13 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетбольный "Зенит" заслуженно победил ЦСКА, и команда играет очень солидно как в Единой лиге ВТБ, так и в Евролиге. Такое мнение высказала ТАСС генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин.
В субботу "Зенит" в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ обыграл ЦСКА со счетом 74:71.
"Мне очень понравился сегодняшний матч, он был интересный, особенно концовка. ЦСКА проигрывал, но показал характер, мы снова увидели бойцовские качества армейцев. Они боролись, старались спасти матч, но "Зенит" все-таки заслуженно победил", - заявила Корстин.
"Питерская команда играет очень солидно и в Единой лиге ВТБ, и в Евролиге. У ЦСКА много проблем с травмированными игроками - нет [Николы] Милутинова, [Торнике] Шенгелии, [Майка] Джеймса. Но даже без них они сегодня достойно сражались, - продолжила гендиректор турнира. - Я знаю, что [Дэниэл] Хэкетт всегда играет очень жестко, это его стиль и манера игры. Когда он заводится сам, заводится и вся команда - это совершенно нормально, этот прием часто используется в баскетболе, когда я играла, тоже его использовала".
Армейцы занимают третье место в турнирной таблице регулярного чемпионата, одержав 11 побед при пяти поражениях. "Зенит" с 15 победами в 17 матчах идет на первой строчке. "Если посмотреть турнирную таблицу, то можно увидеть, что "Зенит" сейчас является лидером Единой лиги ВТБ. Команда показывает очень жесткую защиту и эффективно играет в нападении, [главный тренер] Хавьер Паскуаль собрал очень сильный коллектив", - сказала Корстин.