Корстин: "Зенит" играет очень солидно как в Единой лиге ВТБ, так и в Евролиге

МОСКВА, 13 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетбольный "Зенит" заслуженно победил ЦСКА, и команда играет очень солидно как в Единой лиге ВТБ, так и в Евролиге. Такое мнение высказала ТАСС генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин.

"Мне очень понравился сегодняшний матч, он был интересный, особенно концовка. ЦСКА проигрывал, но показал характер, мы снова увидели бойцовские качества армейцев. Они боролись, старались спасти матч, но "Зенит" все-таки заслуженно победил", - заявила Корстин.

"Питерская команда играет очень солидно и в Единой лиге ВТБ, и в Евролиге. У ЦСКА много проблем с травмированными игроками - нет [Николы] Милутинова, [Торнике] Шенгелии, [Майка] Джеймса. Но даже без них они сегодня достойно сражались, - продолжила гендиректор турнира. - Я знаю, что [Дэниэл] Хэкетт всегда играет очень жестко, это его стиль и манера игры. Когда он заводится сам, заводится и вся команда - это совершенно нормально, этот прием часто используется в баскетболе, когда я играла, тоже его использовала".

Армейцы занимают третье место в турнирной таблице регулярного чемпионата, одержав 11 побед при пяти поражениях. "Зенит" с 15 победами в 17 матчах идет на первой строчке. "Если посмотреть турнирную таблицу, то можно увидеть, что "Зенит" сейчас является лидером Единой лиги ВТБ. Команда показывает очень жесткую защиту и эффективно играет в нападении, [главный тренер] Хавьер Паскуаль собрал очень сильный коллектив", - сказала Корстин.