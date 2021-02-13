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Футбол в Англии

"Лестер" одержал волевую победу над "Ливерпулем", забив три мяча за шесть минут

Встреча завершилась со счетом 3:1

ТАСС, 13 февраля. "Лестер" дома переиграл "Ливерпуль" в матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:1.

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В составе победителей мячи забили Джеймс Мэддисон (79-я минута), Джейми Варди (81) и Харви Барнс (85). У проигравших отличился Мохаммед Салах (67).

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп провел 300-й матч у руля клуба.

"Ливерпуль" проиграл третий матч кряду в чемпионате впервые с 2014 года. "Лестер" вышел на второе место в турнирной таблице, набрав 46 очков. "Ливерпуль" идет на четвертой строчке с 40 очками.

В следующем туре подопечные Клоппа примут "Эвертон" 20 февраля, "Лестер" днем позднее на выезде встретится с "Астон Виллой".

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