Чемеркин: с уходом Власова закончилась великая эпоха советской тяжелой атлетики 60-х

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Великая эпоха советской тяжелой атлетики 1960-х годов закончилась с уходом из жизни олимпийского чемпиона 1960 года Юрия Власова. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион 1996 года Андрей Чемеркин.

Власов скончался на 86-м году жизни в субботу.

"К сожалению, я не был знаком с Юрием Петровичем, но очень много слышал о нем, - сказал Чемеркин. - В нашем супертяжелом весе он был долгожителем, очень грустно, что такая легенда ушла из жизни. Не так давно умер Леонид Жаботинский, сегодня Юрий Власов. С его уходом закончилась великая эпоха советской тяжелой атлетики 60-х".

Помимо победы на Олимпиаде 1960 года, на счету Власова серебро Игр 1964 года, четыре золотые медали чемпионатов мира и шесть побед на чемпионатах Европы.