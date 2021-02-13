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Летние олимпийские виды спорта

Чемеркин: с уходом Власова закончилась великая эпоха советской тяжелой атлетики 60-х

Олимпийский чемпион 1960 года умер в субботу в возрасте 85 лет

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Великая эпоха советской тяжелой атлетики 1960-х годов закончилась с уходом из жизни олимпийского чемпиона 1960 года Юрия Власова. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион 1996 года Андрей Чемеркин.

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Власов скончался на 86-м году жизни в субботу.

"К сожалению, я не был знаком с Юрием Петровичем, но очень много слышал о нем, - сказал Чемеркин. - В нашем супертяжелом весе он был долгожителем, очень грустно, что такая легенда ушла из жизни. Не так давно умер Леонид Жаботинский, сегодня Юрий Власов. С его уходом закончилась великая эпоха советской тяжелой атлетики 60-х".

Помимо победы на Олимпиаде 1960 года, на счету Власова серебро Игр 1964 года, четыре золотые медали чемпионатов мира и шесть побед на чемпионатах Европы.

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