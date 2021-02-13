Майгуров ожидает, что Союз биатлонистов России будет восстановлен в правах в 2022 году

СБР был ограничен в правах Международным союзом биатлонистов (IBU) в декабре 2017 года. Причиной послужило большое число допинговых нарушений российскими спортсменами. Российские биатлонисты сохранили право выступать на международных соревнованиях, однако страна лишилась права проводить турниры под эгидой IBU и своих представителей в международной федерации.

БЛЕД /Словения/, 13 февраля. /ТАСС/. Полноправное членство Союза биатлонистов России (СБР) в международной федерации может быть восстановлено в конце 2022 года. Об этом ТАСС рассказал глава организации Виктор Майгуров.

"Сейчас наша задача - восстановить наше полноправное членство, это возможно на конгрессе 2022 года. После этого будем предлагать наши площадки и стадионы для проведения международных соревнований", - сказал Майгуров, напомнив, что соревновательный календарь IBU уже расписан до 2026 года.

В сентябре 2018 года IBU создал рабочую группу, которая должна отслеживать выполнение российской стороной 12 условий восстановления полноправного членства. Главным препятствием для восстановления сейчас является отсутсвие у Российского антидопингового агентства (РУСАДА) соответствия кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA). В минувшем декабре Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил РУСАДА статуса соответствия, признав правоту WADA в споре по делу об изменении базы данных московской лаборатории.

Вместе с лишением РУСАДА статуса соответствия российский спорт подвергся санкциям: спортсмены страны лишились на Олимпийских играх и чемпионатах мира лишились права выступать под национальным флагом. Санкции будут действовать до декабря 2022 года.

Конгресс IBU должен пройти осенью 2022 года. "Но на конгрессе можно принять предварительное решение [о восстановлении СБР], которое вступит в силу в случае восстановления РУСАДА. Будем этим вопросом заниматься", - заметил Майгуров.