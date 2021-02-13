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Футбол в Италии

"Ювентус" проиграл "Наполи" и прервал трехматчевую победную серию в чемпионате Италии

Автором единственного забитого мяча стал Лоренцо Инсинье
Полузащитник "Наполи" Маттео Политано и нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду EPA-EFE/CIRO FUSCO
Описание
Полузащитник "Наполи" Маттео Политано и нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду
© EPA-EFE/CIRO FUSCO

ТАСС, 13 февраля. "Ювентус" со счетом 0:1 проиграл "Наполи" в гостевом матче 22-го тура чемпионата Италии по футболу.

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Гол с пенальти на 31-й минуте забил Лоренцо Инсинье. Этот мяч стал для него сотым за неаполитанскую команду, он стал седьмым игроком клуба, достигнувшим этой отметки, и первым - среди итальянцев.

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини провел 400-й матч в чемпионатах Италии и 500-й - в составе туринского клуба во всех турнирах.

"Ювентус" прервал серию из трех побед кряду в чемпионате. Туринский клуб занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 42 очка. "Наполи" поднялся на четвертую строчку, набрав 40 очков.

В следующем туре подопечные Андреа Пирло 22 февраля примут "Кротоне". "Наполи", главным тренером которого является Дженнаро Гаттузо, днем ранее на выезде сыграет с "Аталантой".

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