Карацев отыгрался с 0-2 по сетам и вышел в четвертьфинал Australian Open

Встреча завершилась со счетом 3:6, 1:6, 6:3, 6:3, 6:4 в пользу 27-летнего россиянина. В четвертьфинале Карацев сыграет с победителем пары Доминик Тим (Австрия, 3) - Григор Димитров (Болгария, 18).

Рублев вышел в четвертый круг и повторил лучший результат на Australian Open

27-летний Карацев впервые играет в основной сетке турнира серии Большого шлема, ранее ему не удавалось преодолеть квалификацию. Россиянин занимает 114-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Оже-Альяссим, который был посеян на турнире под 20-м номером, - 19-е. Выйдя в четвертый круг, 20-летний канадец повторил свой лучший результат на турнирах серии Большого шлема.

Карацев стал седьмым в истории и первым с 1996 года игроком, который в своем дебютном турнире серии Большого шлема дошел до четвертьфинала. Последний раз это делал на Уимблдоне немец Алекс Радулеску. В 1/4 финала он тогда проиграл американцу Маливаю Вашингтону.

Открытый чемпионат Австралии завершится 21 февраля. Действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $61 млн.