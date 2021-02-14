Тарпищев назвал фантастикой выход Карацева в четвертьфинал Australian Open

Карацев в матче четвертого круга победил канадца Феликса Оже-Альяссима со счетом 3:6, 1:6, 6:3, 6:3, 6:4. 27-летний Карацев стал первым в истории мужского российского тенниса игроком, сумевшим дойти на дебютном для себя турнире Большого шлема до четвертьфинала.

"То, что сделал Карацев, это фантастика, потому что он у нас достаточно возрастной спортсмен, был все время около сборной, - сказал Тарпищев. - Но за полтора года работы с белорусским тренером провел колоссальную работу и показал в Австралии настоящий мужской теннис. Проигрывая 0-2 по сетам, он сумел зацепиться за счет своей агрессии и склонить чашу весов в свою пользу. Выиграть первый в своей жизни пятисетовый матч после двух проигранных первых сетов - это настоящий подвиг".

"Хватит ли у него сил восстановиться? Думаю, он сумеет прийти в себя. Карацев испытал большую нервную нагрузку, а физически он мог не вымотаться, так как теннис был достаточно быстрый. В четвертьфинале все будет зависеть от психологии, впервые играть всегда тяжело, но с Димитровым Аслану будет полегче", - считает собеседник ТАСС.

В четвертьфинале Карацев сыграет с болгарином Григором Димитровым (18).

"Выйдя в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, Карацев практически попал на Олимпиаду. Сейчас он должен стать 63-м в рейтинге. Трое наших попали, а на четвертую путевку также претендует Донской. И Карацев, отлично выступив в Мельбурне, сделал хороший задел, чтоб попасть в Токио", - заключил Тарпищев.