Футболист "Монако" Головин будет готов к матчу против ПСЖ

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Российский полузащитник футбольного клуба "Монако" Александр Головин будет готов к выходу на поле в следующем туре чемпионата Франции против ПСЖ. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Олег Артемов.

В воскресенье Головин не попал в состав на матч 25-го тура чемпионата Франции против "Лорьяна". Как сообщает газета Nice Matin, 24-летний игрок испытывает дискомфорт в левом бедре.

"Ничего серьезного, к матчу с ПСЖ в следующем туре должен быть готов", - сообщил Артемов.

"Монако" сыграет с ПСЖ на выезде 21 февраля.

В текущем сезоне у Головина 10 матчей, в которых он забил четыре гола и отдал четыре передачи. В предыдущей встрече чемпионата против "Нима" (4:3) россиянин сделал хет-трик и отдал результативную передачу.