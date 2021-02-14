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Чемпионат мира по биатлону

Латыпов заявил, что не обращает внимания на критику российской сборной на ЧМ по биатлону

Биатлонист пока остается лучшим из россиян на турнире: в спринте он стал 10-м, в гонке преследования - седьмым
Эдуард Латыпов EPA-EFE/ANTONIO BAT
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Эдуард Латыпов
© EPA-EFE/ANTONIO BAT

БЛЕД /Словения/, 14 февраля. /ТАСС/. Эдуард Латыпов не обращает внимания на критику, которую биатлонные эксперты высказывают в адрес российской сборной во время чемпионата мира. Об этом он рассказал журналистам в воскресенье после окончания гонки преследования.

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Латыпов пока остается лучшим из россиян на чемпионате мира: в спринте он стал десятым, в гонке преследования - седьмым. На турнире состоялась уже четверть гонок, всего их в программе 12. Кроме Латыпова ни у одного российского биатлониста не было возможности побороться за медаль, что вызывает волну критики со стороны прославленных биатлонистов прошлого.

"Я за этим не слежу, стараюсь сконцентрироваться на подготовке к гонкам и не забиваю голову лишней информацией, - сказал Латыпов. - Между гонками я отдыхаю, иногда смотрю интересные фильмы, разговариваю с семьей. Настольный теннис? Его здесь нет".

Биатлонист также отметил, что не придает особого значения Дню всех влюбленных, который отмечается в мире 14 февраля. "Я стараюсь свою жену поздравлять не только в этот день, а говорить ей приятные слова каждый день. Но все равно для всех это праздник, и сегодня у всех хорошее настроение", - отметил он.

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