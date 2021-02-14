Третьяк: Евротур в нынешнем сезоне стал отличной проверкой для молодых хоккеистов сборной

В воскресенье россияне победили в заключительном матче Шведских игр чехов со счетом 7:4 и досрочно выиграли общий зачет Евротура.

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Победа российских хоккеистов в Евротуре важна с точки зрения подготовки резерва и психологии. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Сборная России обыграла команду Чехии и в девятый раз стала победителем Еврохоккейтура

"Победа есть победа, надо всегда придавать ей значение. У нас хорошая молодежь, которую мы обстреливаем с прицелом на будущее, - сказал Третьяк. - Смотрим игроков, идем своим планом. Для того и Евротур, чтобы проверять молодых".

Заключительный этап Евротура пройдет в Чехии в мае. "Сейчас мы даем возможность каждому игроку показать себя, а уже перед чемпионатом мира будут формироваться звенья", - отметил Третьяк.