Роман Ротенберг: россияне перевернули ход игры с чехами после правильных решений тренеров

"Мы настраивались только на победу, чехи начали очень агрессивно, хотели нас обыграть. Но наши парни выдержали удар, не поддавались на провокации и сыграли дисциплинированно - это залог успеха, - сказал Ротенберг. - Опять не пропустили в меньшинстве. Игру удалось перевернуть благодаря правильным решениям тренерского штаба и управлению матчем по ходу игры".

"Сегодня выиграли благодаря нашей смекалке. Чем мы отличаемся от других наций - у нас есть наша русская смекалка", - добавил он.