Роман Ротенберг: россияне перевернули ход игры с чехами после правильных решений тренеров

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Российские хоккеисты смогли перевернуть ход матча Евротура с чехами благодаря грамотным решениям тренерского штаба. Такое мнение ТАСС высказал глава штаба национальной сборной России, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.
Россияне победили в заключительном матче Шведских игр чехов со счетом 7:4, уступая по ходу встречи 1:3, и выиграли Евротур.
"Мы настраивались только на победу, чехи начали очень агрессивно, хотели нас обыграть. Но наши парни выдержали удар, не поддавались на провокации и сыграли дисциплинированно - это залог успеха, - сказал Ротенберг. - Опять не пропустили в меньшинстве. Игру удалось перевернуть благодаря правильным решениям тренерского штаба и управлению матчем по ходу игры".
"Сегодня выиграли благодаря нашей смекалке. Чем мы отличаемся от других наций - у нас есть наша русская смекалка", - добавил он.