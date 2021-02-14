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Шведские хоккейные игры

Роман Ротенберг: россияне перевернули ход игры с чехами после правильных решений тренеров

Сборная России победила чехов в заключительном матче Шведских игр со счетом 7:4, уступая по ходу встречи 1:3
Глава штаба национальной сборной, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Глава штаба национальной сборной, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Российские хоккеисты смогли перевернуть ход матча Евротура с чехами благодаря грамотным решениям тренерского штаба. Такое мнение ТАСС высказал глава штаба национальной сборной России, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.

Россияне победили в заключительном матче Шведских игр чехов со счетом 7:4, уступая по ходу встречи 1:3, и выиграли Евротур.

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"Мы настраивались только на победу, чехи начали очень агрессивно, хотели нас обыграть. Но наши парни выдержали удар, не поддавались на провокации и сыграли дисциплинированно - это залог успеха, - сказал Ротенберг. - Опять не пропустили в меньшинстве. Игру удалось перевернуть благодаря правильным решениям тренерского штаба и управлению матчем по ходу игры".

"Сегодня выиграли благодаря нашей смекалке. Чем мы отличаемся от других наций - у нас есть наша русская смекалка", - добавил он.

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