Третьяк: россияне преуспели в открытом хоккее в матче Евротура с чехами

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Сборная России сумела преуспеть в открытом хоккее в матче Шведских игр против чехов. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Сборная России обыграла команду Чехии и в девятый раз стала победителем Еврохоккейтура

Россияне в последнем матче Шведских игр победили чехов со счетом 7:4 и досрочно выиграли Евротур.

"Для болельщиков, кто смотрел, получился шикарный матч. Чехи два периода выглядели достойно, - сказал Третьяк. - В открытом хоккее мы выиграли у них, сил у нас оказалось много. Несмотря на то что мы уступали в счете, команда билась до конца и показала свой характер".

Последний этап Евротура пройдет в Чехии с 13 по 16 мая.