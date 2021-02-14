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Шведские хоккейные игры

Третьяк: россияне преуспели в открытом хоккее в матче Евротура с чехами

Встреча завершилась со счетом 7:4
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Сборная России сумела преуспеть в открытом хоккее в матче Шведских игр против чехов. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

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Россияне в последнем матче Шведских игр победили чехов со счетом 7:4 и досрочно выиграли Евротур.

"Для болельщиков, кто смотрел, получился шикарный матч. Чехи два периода выглядели достойно, - сказал Третьяк. - В открытом хоккее мы выиграли у них, сил у нас оказалось много. Несмотря на то что мы уступали в счете, команда билась до конца и показала свой характер".

Последний этап Евротура пройдет в Чехии с 13 по 16 мая.

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