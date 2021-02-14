Ларионов заявил, что пока не думает о работе тренером в клубе

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов заявил, что пока не думает о работе в клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом Ларионов рассказал журналистам после победы сборной под его руководством на Шведских играх.

Сборная России обыграла команду Чехии и в девятый раз стала победителем Еврохоккейтура

Ларионов с лета прошлого года является главным тренером молодежной сборной России. На двух этапах Евротура - Кубке Карьяла и Шведских играх - он исполнял обязанности главного тренера национальной команды.

"Пока я об этом не думаю. Я замещал Валерия Брагина (главного тренера сборной России - прим. ТАСС), пока моя работа с национальной командой на этом заканчивается", - ответил Ларионов на вопрос о возможной работе в клубе.

Под руководством Ларионова молодежная сборная России заняла четвертое место на чемпионате мира 2021 года. На молодежном чемпионате мира 2020 года Ларионов был помощником Валерия Брагина. Тогда российские хоккеисты завоевали серебряные медали.