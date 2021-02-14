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КХЛ

"Йокерит" прервал десятиматчевую победную серию "Металлурга" в КХЛ

Магнитогорская команда не проигрывала с 9 января

ТАСС, 14 февраля. Хельсинкский "Йокерит" на выезде переиграл магнитогорский "Металлург" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:2.

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В составе победителей шайбы забросили Маркус Хянникяйнен (8-я минута), Саку Мяеналанен (37, 39), Вели-Матти Савинайнен (56) и Ииро Пакаринен (58). У проигравших отличился Деннис Расмуссен (48, 50). Для финской команды эта игра стала последней гостевой в регулярном чемпионате.

"Металлург" 30 января обыграл "Йокерит" со счетом 5:1.

"Йокерит" прервал серию из трех поражений и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 55 матчах 65 очков. "Металлург" не смог одержать победу впервые за 11 матчей, в предыдущий раз клуб проиграл 9 января - на выезде омскому "Авангарду" (2:4). "Металлург" ранее обеспечил себе выход в плей-офф, команда идет на третьем месте на Востоке, в ее активе 75 очков в 55 встречах.

В следующем матче "Йокерит" 18 февраля примет минское "Динамо", магнитогорский клуб 16 февраля на выезде встретится с челябинским "Трактором".

Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА*5431532310170-11283
2СКА*5429224413161-11574
3Динамо М*5530404215170-12774
4Локомотив*5425531515161-11772
5Йокерит5524321619156-13965
6Северсталь5521533122137-14862
7Динамо Мн5416941222148-15361
8Витязь5420332224145-15556
9Спартак5418612423139-15756
10Сочи5512202633113-18136
11Динамо Р544223637114-19325
Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Ак Барс*543225249171-11584
2Авангард*5531205611166-12577
3Металлург*5531041415155-12775
4Салават Юлаев*5524551416167-13973
5Трактор*5425323219141-12865
6Торпедо НН*5522342519161-15265
7Автомобилист*5423323419143-13763
8Барыс*5418732420133-14062
9Сибирь5417323128128-14648
10Амур5415415029128-15745
11Нефтехимик5412220038124-20332
12Куньлунь5410112634126-19132

 

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