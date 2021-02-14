"Йокерит" прервал десятиматчевую победную серию "Металлурга" в КХЛ

ТАСС, 14 февраля. Хельсинкский "Йокерит" на выезде переиграл магнитогорский "Металлург" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:2.
В составе победителей шайбы забросили Маркус Хянникяйнен (8-я минута), Саку Мяеналанен (37, 39), Вели-Матти Савинайнен (56) и Ииро Пакаринен (58). У проигравших отличился Деннис Расмуссен (48, 50). Для финской команды эта игра стала последней гостевой в регулярном чемпионате.
"Металлург" 30 января обыграл "Йокерит" со счетом 5:1.
"Йокерит" прервал серию из трех поражений и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 55 матчах 65 очков. "Металлург" не смог одержать победу впервые за 11 матчей, в предыдущий раз клуб проиграл 9 января - на выезде омскому "Авангарду" (2:4). "Металлург" ранее обеспечил себе выход в плей-офф, команда идет на третьем месте на Востоке, в ее активе 75 очков в 55 встречах.
В следующем матче "Йокерит" 18 февраля примет минское "Динамо", магнитогорский клуб 16 февраля на выезде встретится с челябинским "Трактором".
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА*
|54
|31
|5
|3
|2
|3
|10
|170-112
|83
|2
|СКА*
|54
|29
|2
|2
|4
|4
|13
|161-115
|74
|3
|Динамо М*
|55
|30
|4
|0
|4
|2
|15
|170-127
|74
|4
|Локомотив*
|54
|25
|5
|3
|1
|5
|15
|161-117
|72
|5
|Йокерит
|55
|24
|3
|2
|1
|6
|19
|156-139
|65
|6
|Северсталь
|55
|21
|5
|3
|3
|1
|22
|137-148
|62
|7
|Динамо Мн
|54
|16
|9
|4
|1
|2
|22
|148-153
|61
|8
|Витязь
|54
|20
|3
|3
|2
|2
|24
|145-155
|56
|9
|Спартак
|54
|18
|6
|1
|2
|4
|23
|139-157
|56
|10
|Сочи
|55
|12
|2
|0
|2
|6
|33
|113-181
|36
|11
|Динамо Р
|54
|4
|2
|2
|3
|6
|37
|114-193
|25
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс*
|54
|32
|2
|5
|2
|4
|9
|171-115
|84
|2
|Авангард*
|55
|31
|2
|0
|5
|6
|11
|166-125
|77
|3
|Металлург*
|55
|31
|0
|4
|1
|4
|15
|155-127
|75
|4
|Салават Юлаев*
|55
|24
|5
|5
|1
|4
|16
|167-139
|73
|5
|Трактор*
|54
|25
|3
|2
|3
|2
|19
|141-128
|65
|6
|Торпедо НН*
|55
|22
|3
|4
|2
|5
|19
|161-152
|65
|7
|Автомобилист*
|54
|23
|3
|2
|3
|4
|19
|143-137
|63
|8
|Барыс*
|54
|18
|7
|3
|2
|4
|20
|133-140
|62
|9
|Сибирь
|54
|17
|3
|2
|3
|1
|28
|128-146
|48
|10
|Амур
|54
|15
|4
|1
|5
|0
|29
|128-157
|45
|11
|Нефтехимик
|54
|12
|2
|2
|0
|0
|38
|124-203
|32
|12
|Куньлунь
|54
|10
|1
|1
|2
|6
|34
|126-191
|32