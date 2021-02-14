"Йокерит" прервал десятиматчевую победную серию "Металлурга" в КХЛ

ТАСС, 14 февраля. Хельсинкский "Йокерит" на выезде переиграл магнитогорский "Металлург" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:2.

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В составе победителей шайбы забросили Маркус Хянникяйнен (8-я минута), Саку Мяеналанен (37, 39), Вели-Матти Савинайнен (56) и Ииро Пакаринен (58). У проигравших отличился Деннис Расмуссен (48, 50). Для финской команды эта игра стала последней гостевой в регулярном чемпионате.

"Металлург" 30 января обыграл "Йокерит" со счетом 5:1.

"Йокерит" прервал серию из трех поражений и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 55 матчах 65 очков. "Металлург" не смог одержать победу впервые за 11 матчей, в предыдущий раз клуб проиграл 9 января - на выезде омскому "Авангарду" (2:4). "Металлург" ранее обеспечил себе выход в плей-офф, команда идет на третьем месте на Востоке, в ее активе 75 очков в 55 встречах.

В следующем матче "Йокерит" 18 февраля примет минское "Динамо", магнитогорский клуб 16 февраля на выезде встретится с челябинским "Трактором".