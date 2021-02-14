Кущенко: следующий Матч звезд Единой лиги ВТБ запланирован в Москве

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Матч звезд баскетбольной Единой лиги ВТБ 2022 года планируется провести в Москве на "ВТБ-Арене". Об этом ТАСС сообщил президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

Первый Матч звезд Единой лиги ВТБ состоялся в 2017 году в Сочи, второй - в 2018 году в Санкт-Петербурге. Следующие встречи проходили в Москве на "ВТБ-Арене".

"Следующий Матч звезд запланирован тоже в Москве, - сказал Кущенко. - На данный момент так. Также на "ВТБ-Арене", так как есть спонсорские обязательства и наша коммуникация с Москвой и Москомспортом обоюдная и отлично налажена".

"Но мы остаемся открытыми для регионов, и некоторые уже выходят на нас по поводу Матча звезд. Но следующий, скорее всего, пройдет в Москве", - добавил Кущенко.

В том числе, по словам собеседника ТАСС, выбор столицы местом проведения Матча звезд Единой лиги ВТБ 2022 года обусловлен логистическими и эпидемиологическими соображениями.

Пятый в истории Матч звезд Единой лиги ВТБ проходит в воскресенье в Москве на "ВТБ-Арене". Встреча состоится в формате "Звезды России" - "Звезды мира", также в программе предусмотрены традиционные конкурсы - трехочковые броски и броски сверху.