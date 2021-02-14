Голевая передача Миранчука помогла "Аталанте" обыграть "Кальяри" в матче чемпионата Италии

ТАСС, 14 февраля. "Аталанта" на выезде обыграла "Кальяри" в матче 22-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.

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Мяч на 90-й минуте забил Луис Муриэль. В компенсированное время арбитр назначил пенальти в ворота "Аталанты", который был отменен после использования системы видеоассистента рефери (VAR). Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук вышел на поле в перерыве и отметился результативной передачей.

В турнирной таблице "Аталанта" идет на седьмой строчке, набрав 40 очков. Безвыигрышная серия "Кальяри" составляет 15 матчей (5 ничьих, 10 поражений), клуб идет на 18-й строчке, имея в активе 15 очков.

В следующем туре "Аталанта" 21 февраля примет "Наполи", "Кальяри" 19 февраля на своем поле сыграет с "Торино".

В другом матче игрового дня "Рома" дома разгромила "Удинезе" со счетом 3:0 и вышла на третье место в турнирной таблице.