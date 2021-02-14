Экипаж Гайтюкевича стал шестым на чемпионате мира по бобслею

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Экипаж под управлением россиянина Ростислава Гайтюкевича разделил шестое место в соревнованиях четверок на чемпионате мира по бобслею. Соревнования проходили в германском Альтенберге.

Российские бобслеисты перевернулись на ЧМ, после чего поздравили всех с Днем влюбленных

Четверка, в состав которой также входят Илья Малых, Михаил Мордасов и Руслан Самитов, проиграла победителям 2,69 секунды, такое же время показал экипаж из Германии под управлением Кристофа Хафера. Первое место занял немец Франческо Фридрих, по итогам четырех попыток показавший результат 3 минуты 35,02 секунды. Вторым стал австриец Бенжамин Майер (+0,79), третьим - немец Йоханнес Лохнер (+1,51).

Россиянин Алексей Стульнев занял 11-е место (+3,35), Максим Андрианов - 14-е (3,48).

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства все российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна своей страны. Российская команда участвует в чемпионате мира под флагом с логотипом Федерации бобслея России. В случае победы россиян на церемонии награждения звучал бы гимн Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

Российские бобслеисты на чемпионате мира по бобслею и скелетону остались без медалей. В активе скелетонистов три награды - одна серебряная и две бронзовые.