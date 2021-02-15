Даниил Медведев впервые вышел в четвертьфинал Australian Open

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2, 6:3 в пользу 25-летнего россиянина. В четвертьфинале имеющий четвертый номер посева Медведев встретится с победителем матча Андрей Рублев (Россия, 7) - Каспер Рууд (Норвегия, 24). Ранее в 1/4 финала турнира вышел еще один россиянин - Аслан Карацев.

Медведев располагается на четвертой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), он завоевал девять титулов под эгидой организации. Его лучший результат на турнирах серии Большого шлема - выход в финал Открытого чемпионата США в 2019 году. Выйдя в четвертьфинал, Медведев установил лучший результат на Australian Open, ранее он не проходил дальше четвертого круга. В конце сезона-2020 Медведев выиграл Итоговый турнир ATP, его победная серия, начавшаяся в прошлом году, составляет 18 матчей.

Макдональду 25 лет, он располагается на 192-й строчке мирового рейтинга. Выход в четвертый круг является его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема.

Открытый чемпионат Австралии завершится 21 февраля. Действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $61 млн. С субботы матчи проходят без зрителей из-за ужесточения мер против коронавируса в штате Виктория.