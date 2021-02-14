Через Мельбурн в Токио. Карацев стал главной сенсацией Australian Open

Карацев в матче четвертого круга победил 19-ю ракетку мира канадца Феликса Оже-Альяссима, встреча завершилась со счетом 3:6, 1:6, 6:3, 6:3, 6:4. Карацев стал первым игроком в истории мужского российского тенниса, сумевшим дойти на дебютном турнире "Большого шлема" до четвертьфинала. В предыдущем раунде российский спортсмен, пробившийся в основной турнир через квалификацию, обыграл девятого номера мирового рейтинга аргентинца Диего Шварцмана.

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Дебютант турниров Большого шлема 27-летний Аслан Карацев стал главной сенсацией проходящего в Мельбурне Открытого чемпионата Австралии по теннису. Сумев добраться до четвертьфинала, этот спортсмен получил прекрасную возможность отобраться в состав российской команды на Олимпийские игры в Токио.

"То, что сделал Карацев, это фантастика, потому он, достаточно возрастной спортсмен, был все время около сборной, - сказал ТАСС президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. - За полтора года работы с белорусским тренером (Егором Яцуком - прим. ТАСС) он провел колоссальную работу и показал в Австралии настоящий мужской теннис. Проигрывая 0-2 по сетам, он сумел зацепиться за счет своей агрессии и склонить чашу весов в свою пользу. Выиграть первый в своей жизни пятисетовый матч после двух проигранных первых сетов - это настоящий подвиг".

"Вначале было трудно, канадец играл очень быстро. Я потратил два сета, чтобы понять, как с ним играть", - сказал сразу после поединка Карацев.

В четвертьфинале россиянин сыграет с болгарином Григором Димитровым (21-й в рейтинге ATP), который в 1/8 финала взял верх над третьей ракеткой мира австрийцем Домиником Тимом.

"Хватит ли у него сил восстановиться? Думаю, он сумеет прийти в себя. Карацев испытал большую нервную нагрузку, а физически он мог не вымотаться, так как теннис был достаточно быстрый. В четвертьфинале все будет зависеть от психологии, впервые играть всегда тяжело, но с Димитровым Аслану будет полегче, чем с тем же Тимом", - считает Тарпищев.

Олимпийские перспективы

Одним из главных стартов 2021 года для теннисистов будет Олимпиада в Токио, которая должна пройти с 23 июля по 8 августа. Основным олимпийским квалификационным критерием станут позиции игроков в рейтинге АТР, опубликованном 7 июня. Игроки, которые попадут в число 56 лучших теннисистов, имеют первоочередное право выступить на Играх, но при этом от каждого национального олимпийского комитета в Японию могут поехать не более четырех теннисистов, выступающих в мужском одиночном разряде. Также будущие олимпийцы должны были входить в состав национальной команды в розыгрыше Кубка Дэвиса в 2019 или 2020 году.