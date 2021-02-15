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Сборные по хоккею

Роман Ротенберг: российским хоккеистам необходимо улучшить игру в большинстве перед ЧМ

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня
Первый вице-президент Федерации хоккея России, глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Первый вице-президент Федерации хоккея России, глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Сборной России по хоккею необходимо улучшить игру в большинстве перед чемпионатом мира в Риге. Об этом в интервью ТАСС заявил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг.

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Сборная России одержала победы над командами Финляндии (3:2) Швеции (2:1 по буллитам) и Чехии (7:4) в матчах третьего этапа Евротура - Шведских игр. Россияне досрочно обеспечили себе первое место в Евротуре, выиграв все девять игр.

"Сейчас мы будем разбирать все ошибки, будет произведена большая работа. Будем оттачивать игру, чтобы к чемпионату мира во всех компонентах подойти в идеальном состоянии. Мы разделяем работу тренеров по всем направлениям. Мы хотим в каждой детали быть лучшими", - отметил Ротенберг.

"По этому турниру (Шведским играм) нашим слабым местом было большинство. Реализация большинства будет иметь ключевое значение на чемпионате мира. Это тот компонент, который мы обязаны усилить. И мы будем его усиливать", - добавил собеседник агентства.

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. С 13 по 16 мая пройдут матчи заключительного этапа Евротура в Чехии.

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