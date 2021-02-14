{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Шведские хоккейные игры

"Бились до конца". Сборная России обыграла чехов и досрочно стала победителем Евротура

В матче третьего тура Шведских игр россияне победили со счетом 7:4
Защитник сборной Чехии Давид Немечек и нападающий российской команды Захар Бардаков EPA-EFE/Andreas Hillergren
Описание
Защитник сборной Чехии Давид Немечек и нападающий российской команды Захар Бардаков
© EPA-EFE/Andreas Hillergren

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Сборная России победила команду Чехии со счетом 7:4 в матче третьего тура Шведских хоккейных игр и досрочно стала победителем Евротура. В девяти встречах российские хоккеисты одержали девять побед.

В ноябре сборная России, составленная из игроков, которые позднее выступили на молодежном чемпионате мира, под руководством исполняющего обязанности главного тренера сборной России и главного тренера молодежной сборной Игоря Ларионова стала победителем Кубка Карьяла. В декабре россияне выиграли Кубок Первого канала в Москве с Валерием Брагиным и лучшими игроками Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

На эту тему
Ларионов может войти в тренерский штаб сборной России на чемпионате мира по хоккею

В Швецию команду снова привез Ларионов, а состав был смешанным. В нем нашлось место и восьми участникам молодежного чемпионата мира, и более опытным игрокам. Капитаном команды был назначен третий бомбардир текущего регулярного чемпионата КХЛ форвард нижегородского "Торпедо" Дамир Жафяров.

Матч с чехами начался для сборной России удачно, Захар Бардаков на восьмой минуте открыл счет, добив с пятака шайбу в ворота соперника. Но в дальнейшем инициатива перешла к чехам. В концовке первого периода они сумели сравнять счет, а к середине второго вели с разницей в две шайбы (3:1). Еще несколько раз российскую команду выручил вратарь Ярослав Аскаров, который провел свой первый матч на турнире. В двух предыдущих встречах ворота россиян защищал Александр Самонов.

Проявили характер и смекалку

За две с небольшим минуты до второго перерыва сборная России в большинстве сумела сократить разрыв в счете благодаря точному броску Павла Красковского. По словам исполняющего обязанности главного тренера сборной России Игоря Ларионова этот гол придал команде уверенности и спокойствия. С девятой по 18-ю минуту третьего периода российские хоккеисты забросили пять безответных шайб в ворота чехов. Голами отметились Николай Коваленко, Даниил Мисюль, Василий Подколзин, Владимир Бутузов и Никита Чибриков.

На эту тему
Сборная России обыграла команду Чехии и в девятый раз стала победителем Еврохоккейтура

"Во втором перерыве я сказал, что 20 минут - это большой отрезок времени, была внесена корректировка, сказал, чтобы терпеливо играли с шайбой, не форсировали события и не сбивались на индивидуальную игру. Ребята все это правильно восприняли, третий период говорит о том, что у этой команды большой характер и большой резерв", - отметил Ларионов после матча.

"Игру удалось перевернуть благодаря правильным решениям тренерского штаба и управлению матчем по ходу игры. Сегодня выиграли благодаря нашей смекалке. Чем мы отличаемся от других наций - у нас есть наша русская смекалка", - сказал ТАСС первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), глава штаба национальной сборной Игорь Ларионов.

На эту тему
Третьяк: Евротур в нынешнем сезоне стал отличной проверкой для молодых хоккеистов сборной

На последней минуте встречи в ворота россиян был назначен буллит, который Аскаров отразить не сумел. "Для болельщиков, кто смотрел, получился шикарный матч. В открытом хоккее мы выиграли у них, сил у нас оказалось много. Несмотря на то что мы уступали в счете, команда билась до конца и показала свой характер", - подчеркнул в беседе с корреспондентом ТАСС президент ФХР Владислав Третьяк.

Сборная России благодаря успеху во встрече с чехами продлила свою рекордную победную серию в рамках одного розыгрыша Евротура. Теперь она составляет девять матчей. По шесть побед подряд в активе российских хоккеистов было трижды - в сезонах-2006/07, 2007/08 и 2008/09. Брагин и Ларионов пока не потерпели ни одного поражения на посту тренера национальной команды.

"Не подсказывал ему [Ларионову], но беседовали. Для того чтобы принимать решения, нужно находиться внутри и знать состояние каждого игрока. Обсуждения были, но решения принимались там", - сказал Брагин ТАСС.

Молодежь проявила себя

Ларионов после игры сообщил, что в нынешнем сезоне больше не будет исполнять обязанности главного тренера национальной команды. Он отправится на чемпионат мира среди юниоров (игроки не старше 18 лет), который пройдет в США с 15 по 25 апреля. Там Ларионов планирует просмотреть возможных кандидатов в молодежную сборную на следующий чемпионат мира.

На эту тему
Ларионов: победа в Евротуре является важным шагом вперед в карьере российских хоккеистов

Средний возраст сборной России на Шведских играх составил чуть более 21 года. Двенадцать игроков дебютировали в составе национальной команды. Чибриков провел свою первую игру за сборную России в возрасте 17 лет 11 месяцев и 26 дней, став третьим среди самых молодых игроков в истории отечественной сборной. В более раннем возрасте на площадке в составе главной команды страны появлялись Александр Овечкин (17 лет 11 месяцев 15 дней) и Владислав Третьяк (17 лет 7 месяцев 8 дней).

В трех матчах турнира на счету Чибрикова гол и две результативные передачи. "Немножко был удивлен вызову в сборную на Евротур, но я стараюсь прогрессировать, не останавливаться. Считаю, что все проведенные смены на турнире я доказывал, что достоин здесь быть. Спасибо тренерам за доверие", - отметил Чибриков.

На эту тему
Брагин: победа в Евротуре говорит о том, что в России полно талантливых хоккеистов

"Я всегда говорил, и еще когда работал в молодежной сборной, что в России всегда есть таланты. Просто нужно развивать их. Прекрасное выступление, молодые ребята проявили себя. Довольны результатом", - сказал Брагин ТАСС.

Главный тренер сборной России подчеркнул, что говорить о возможном составе на четвертый этап Евротура, который пройдет с 13 по 16 мая в Чехии, еще рано. Чемпионат мира состоится в Риге с 21 мая по 6 июня.

Выступление сборной России в Евротуре

Сборная Швеции в заключительном матче домашнего турнира обыграла финнов со счетом 3:0. Сборная России выиграла все три матча третьего этапа Евротура, набрав восемь очков. Второе место заняла команда Швеции (6 очков), третье - сборная Финляндии (2), замкнули таблицу чехи (2).

На эту тему

В общем зачете турнира россияне набрали 24 очка в девяти матчах и стали недосягаемы для соперников. На второе место вышли шведы с 11 очками, столько же у чехов. Замыкают таблицу Евротура финны, набравшие 8 очков.

"Любая победа на любом турнире играет большую роль. Она важна, для ребят это огромный шаг в их карьере. Играли три игры за четыре дня с довольно сильными командами, проявили характер, неуступчивость и мастерство. Такие победы закаляют характер игроков", - отметил Ларионов.

Евротур в своем нынешнем виде проходит с 1996 года, каждый из четырех постоянных участников - сборные России, Финляндии, Чехии и Швеции - проводит у себя по одному этапу. Россияне в девятый раз (2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013, 2017, 2019, 2021) стали победителями Евротура и сравнялись с финнами по этому показателю, четыре победы на счету шведов, два раза общий зачет выигрывали чехи.

Евротур. Общий зачет
КомандаИВВОВБПБПОПШО
Россия960300036-1524
Швеция921030319-2111
Чехия930011421-2611
Финляндия920100616-308
Шведские хоккейные игры
КомандыИВВОВБПОПБПШО
Россия320100012-78
Швеция31100107-46
Финляндия30010025-82
Чехия30001118-132
Теги
Третьяк, Владислав АлександровичШведские хоккейные игрыБрагин, Валерий НиколаевичЛарионов, Игорь Николаевич
Зимние олимпийские виды спорта
Достойный уровень. Российские конькобежцы завоевали 11 медалей на чемпионате мира
Среди них одна золотая, ее выиграла Ангелина Голикова на дистанции 500 метров
Читать полностью