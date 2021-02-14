"Бились до конца". Сборная России обыграла чехов и досрочно стала победителем Евротура

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Сборная России победила команду Чехии со счетом 7:4 в матче третьего тура Шведских хоккейных игр и досрочно стала победителем Евротура. В девяти встречах российские хоккеисты одержали девять побед. В ноябре сборная России, составленная из игроков, которые позднее выступили на молодежном чемпионате мира, под руководством исполняющего обязанности главного тренера сборной России и главного тренера молодежной сборной Игоря Ларионова стала победителем Кубка Карьяла. В декабре россияне выиграли Кубок Первого канала в Москве с Валерием Брагиным и лучшими игроками Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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В Швецию команду снова привез Ларионов, а состав был смешанным. В нем нашлось место и восьми участникам молодежного чемпионата мира, и более опытным игрокам. Капитаном команды был назначен третий бомбардир текущего регулярного чемпионата КХЛ форвард нижегородского "Торпедо" Дамир Жафяров. Матч с чехами начался для сборной России удачно, Захар Бардаков на восьмой минуте открыл счет, добив с пятака шайбу в ворота соперника. Но в дальнейшем инициатива перешла к чехам. В концовке первого периода они сумели сравнять счет, а к середине второго вели с разницей в две шайбы (3:1). Еще несколько раз российскую команду выручил вратарь Ярослав Аскаров, который провел свой первый матч на турнире. В двух предыдущих встречах ворота россиян защищал Александр Самонов. Проявили характер и смекалку За две с небольшим минуты до второго перерыва сборная России в большинстве сумела сократить разрыв в счете благодаря точному броску Павла Красковского. По словам исполняющего обязанности главного тренера сборной России Игоря Ларионова этот гол придал команде уверенности и спокойствия. С девятой по 18-ю минуту третьего периода российские хоккеисты забросили пять безответных шайб в ворота чехов. Голами отметились Николай Коваленко, Даниил Мисюль, Василий Подколзин, Владимир Бутузов и Никита Чибриков.

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"Во втором перерыве я сказал, что 20 минут - это большой отрезок времени, была внесена корректировка, сказал, чтобы терпеливо играли с шайбой, не форсировали события и не сбивались на индивидуальную игру. Ребята все это правильно восприняли, третий период говорит о том, что у этой команды большой характер и большой резерв", - отметил Ларионов после матча. "Игру удалось перевернуть благодаря правильным решениям тренерского штаба и управлению матчем по ходу игры. Сегодня выиграли благодаря нашей смекалке. Чем мы отличаемся от других наций - у нас есть наша русская смекалка", - сказал ТАСС первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), глава штаба национальной сборной Игорь Ларионов.

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На последней минуте встречи в ворота россиян был назначен буллит, который Аскаров отразить не сумел. "Для болельщиков, кто смотрел, получился шикарный матч. В открытом хоккее мы выиграли у них, сил у нас оказалось много. Несмотря на то что мы уступали в счете, команда билась до конца и показала свой характер", - подчеркнул в беседе с корреспондентом ТАСС президент ФХР Владислав Третьяк. Сборная России благодаря успеху во встрече с чехами продлила свою рекордную победную серию в рамках одного розыгрыша Евротура. Теперь она составляет девять матчей. По шесть побед подряд в активе российских хоккеистов было трижды - в сезонах-2006/07, 2007/08 и 2008/09. Брагин и Ларионов пока не потерпели ни одного поражения на посту тренера национальной команды. "Не подсказывал ему [Ларионову], но беседовали. Для того чтобы принимать решения, нужно находиться внутри и знать состояние каждого игрока. Обсуждения были, но решения принимались там", - сказал Брагин ТАСС. Молодежь проявила себя Ларионов после игры сообщил, что в нынешнем сезоне больше не будет исполнять обязанности главного тренера национальной команды. Он отправится на чемпионат мира среди юниоров (игроки не старше 18 лет), который пройдет в США с 15 по 25 апреля. Там Ларионов планирует просмотреть возможных кандидатов в молодежную сборную на следующий чемпионат мира.

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Средний возраст сборной России на Шведских играх составил чуть более 21 года. Двенадцать игроков дебютировали в составе национальной команды. Чибриков провел свою первую игру за сборную России в возрасте 17 лет 11 месяцев и 26 дней, став третьим среди самых молодых игроков в истории отечественной сборной. В более раннем возрасте на площадке в составе главной команды страны появлялись Александр Овечкин (17 лет 11 месяцев 15 дней) и Владислав Третьяк (17 лет 7 месяцев 8 дней). В трех матчах турнира на счету Чибрикова гол и две результативные передачи. "Немножко был удивлен вызову в сборную на Евротур, но я стараюсь прогрессировать, не останавливаться. Считаю, что все проведенные смены на турнире я доказывал, что достоин здесь быть. Спасибо тренерам за доверие", - отметил Чибриков.

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"Я всегда говорил, и еще когда работал в молодежной сборной, что в России всегда есть таланты. Просто нужно развивать их. Прекрасное выступление, молодые ребята проявили себя. Довольны результатом", - сказал Брагин ТАСС. Главный тренер сборной России подчеркнул, что говорить о возможном составе на четвертый этап Евротура, который пройдет с 13 по 16 мая в Чехии, еще рано. Чемпионат мира состоится в Риге с 21 мая по 6 июня. Выступление сборной России в Евротуре Сборная Швеции в заключительном матче домашнего турнира обыграла финнов со счетом 3:0. Сборная России выиграла все три матча третьего этапа Евротура, набрав восемь очков. Второе место заняла команда Швеции (6 очков), третье - сборная Финляндии (2), замкнули таблицу чехи (2).

В общем зачете турнира россияне набрали 24 очка в девяти матчах и стали недосягаемы для соперников. На второе место вышли шведы с 11 очками, столько же у чехов. Замыкают таблицу Евротура финны, набравшие 8 очков. "Любая победа на любом турнире играет большую роль. Она важна, для ребят это огромный шаг в их карьере. Играли три игры за четыре дня с довольно сильными командами, проявили характер, неуступчивость и мастерство. Такие победы закаляют характер игроков", - отметил Ларионов. Евротур в своем нынешнем виде проходит с 1996 года, каждый из четырех постоянных участников - сборные России, Финляндии, Чехии и Швеции - проводит у себя по одному этапу. Россияне в девятый раз (2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013, 2017, 2019, 2021) стали победителями Евротура и сравнялись с финнами по этому показателю, четыре победы на счету шведов, два раза общий зачет выигрывали чехи.

Евротур. Общий зачет Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О Россия 9 6 0 3 0 0 0 36-15 24 Швеция 9 2 1 0 3 0 3 19-21 11 Чехия 9 3 0 0 1 1 4 21-26 11 Финляндия 9 2 0 1 0 0 6 16-30 8