Ларионов может войти в тренерский штаб сборной России на чемпионате мира по хоккею

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Главный тренер молодежной сборной России (игроки не старше 20 лет) Игорь Ларионов может войти в тренерский штаб национальной команды на чемпионате мира 2021 года. Об этом на пресс-конференции сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг.

Роман Ротенберг: сборная России на чемпионате мира будет рассчитывать на игроков КХЛ

Ларионов будет исполняющим обязанности главного тренера сборной России на Шведских хоккейных играх, которые пройдут с 11 по 14 февраля. Также Ларионов исполнял обязанности главного тренера сборной на первом этапе Евротура в Финляндии. Главным тренером сборной России является Валерий Брагин.

"Мы постоянно смотрим, как нам улучшить нашу работу. Игорь Николаевич поедет в Даллас на юниорский чемпионат мира (игроки не старше 18 лет), будет смотреть все матчи. Какие-то решения по чемпионату мира мы будем принимать уже перед турниром. То, что это [включение Ларионова в штаб Брагина] возможно - да, все возможно", - отметил Ротенберг.

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Российские хоккеисты на групповом этапе сыграют с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Великобритании и Белоруссии.