Гайтюкевич назвал шестое место на ЧМ в бобах-четверках прыжком выше головы

"Как я оцениваю свое выступление на чемпионате мира? За выступление в двойках я, конечно, не могу поставить себе высокую оценку, потому что мог проехать лучше. А по итогам четверок - все-таки пять с минусом. Итоговый шестой результат - это я немного выше головы даже прыгнул, потому что конкуренция здесь была жесточайшей", - заметил Гайтюкевич.

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Российский бобслеист Ростислав Гайтюкевич, показавший со своим экипажем шестой результат в состязаниях бобов-четверок на чемпионате мира в германском Альтенберге, доволен этим результатом. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

"У меня еще очень мало заездов на этой трассе, перед началом чемпионата мира я имел минимальный опыт. В четверках так хорошо получилось еще и потому, что перед этим были старты в двойках. И если бы сейчас мне дали возможность все повторить, то в двойках я бы совершенно по-другому выступил и стольких ошибок избежал бы", - добавил собеседник ТАСС, занявший в первой дисциплине вместе с разгоняющим Ильей Малых 14-е место.

Гайтюкевич дебютировал на взрослых мировых первенствах год назад в Альтенберге. Тогда в первый день соревнований двоек он перевернулся и получил травмы, которые не позволили ему продолжать выступления.

"Когда я приехал в Альтенберг, то какого-то подсознательного страха после прошлогоднего падения у меня абсолютно не было. Я был уверен в себе, мои голова и тело были полностью готовы к выступлению на этом турнире. В прошлом году мне не нужно было вообще сюда приезжать, так как эмоционально я был выжатым. А в этот раз я был настроен бороться и показывать зубы соперникам", - сказал спортсмен.

"Я не был дома больше трех месяцев, поэтому определенную психологическую усталость, не скрою, чувствую. Но на чемпионате мира я был сконцентрирован только на том, чтобы как можно быстрее адаптироваться к этой очень сложной для меня трассе. Мыслей о том, что хочу как можно быстрее домой, не было точно", - заключил собеседник ТАСС.