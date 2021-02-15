Бывший футболист "Зенита" Рондон перешел в ЦСКА на правах аренды

ТАСС, 15 февраля. Венесуэльский футболист китайского клуба "Далянь Ифан" Хосе Саломон Рондон перешел на правах аренды в московский ЦСКА. Об этом сообщает пресс-слжуба московского клуба.

Соглашение с 31-летним нападающим рассчитано до конца сезона-2020/21. Рондон уже присоединился к команде на сборе в Испании и провел первую тренировку.

Рондон представляет "Далянь Ифан" с июля 2019 года. Ранее он уже выступал в России за казанский "Рубин" (2012-2014) и петербургский "Зенит" (2014-2015). В составе "Зенита" он стал чемпионом России и обладателем кубка страны.

В составе сборной Венесуэлы Рондон провел 83 матча и забил 31 мяч. Он является лучшим бомбардиром в истории сборной.

ЦСКА после 19 туров занимает второе место в Тинькофф - Российской премьер-лиге, набрав 37 очков.