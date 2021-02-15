Марко Розе возглавит дортмундскую "Боруссию" в следующем сезоне

Контракт 44-летнего специалиста рассчитан до 2022 года, однако тренер решил присоединиться к "Боруссии" из Дортмунда с лета текущего года.

Розе возглавляет мёнхенгладбахскую "Боруссию" с сезона-2019/20. Под его руководством команда заняла четвертое место в чемпионате и пробилась в групповой этап Лиги чемпионов. В текущем сезоне главного европейского турнира команда из Мёнхенгладбаха заняла второе место в группе В и 24 февраля проведет первый матч 1/8 финала против английского "Манчестер Сити".

В чемпионате Германии "Боруссия" занимает седьмое место в активе, дортмундцы идут шестыми.