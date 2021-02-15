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Футбол в Германии

Марко Розе возглавит дортмундскую "Боруссию" в следующем сезоне

До окончания текущего сезона немец продолжит тренировать "Боруссию" из Мёнхенгладбаха
Главный тренер мёнхенгладбахской "Боруссии" Марко Розе EPA-EFE/MATTHIAS HANGST
Описание
Главный тренер мёнхенгладбахской "Боруссии" Марко Розе
© EPA-EFE/MATTHIAS HANGST

ТАСС, 15 февраля. Главный тренер германского футбольного клуба "Боруссия" (Мёнхенгладбах) Марко Розе принял решение покинуть команду по окончании сезона. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Контракт 44-летнего специалиста рассчитан до 2022 года, однако тренер решил присоединиться к "Боруссии" из Дортмунда с лета текущего года.

Розе возглавляет мёнхенгладбахскую "Боруссию" с сезона-2019/20. Под его руководством команда заняла четвертое место в чемпионате и пробилась в групповой этап Лиги чемпионов. В текущем сезоне главного европейского турнира команда из Мёнхенгладбаха заняла второе место в группе В и 24 февраля проведет первый матч 1/8 финала против английского "Манчестер Сити".

В чемпионате Германии "Боруссия" занимает седьмое место в активе, дортмундцы идут шестыми.

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