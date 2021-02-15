Сборная Финляндии по хоккею в полном составе ушла на карантин после Евротура

ТАСС, 15 февраля. Один случай заражения коронавирусом выявлен в сборной Финляндии после завершения третьего этапа Евротура в Швеции. Об этом сообщает пресс-служба сборной страны.

Евротур проходил в "пузыре" - команды были заселены в отель около арены в Мальмё, где предусмотрены ограничения, связанные с распространением коронавируса, а сами матчи проводились при пустых трибунах. Команды проходили тестирование дважды до турнира и один раз после.

У заразившегося инфекцией игрока нет симптомов заболевания. Вся сборная ушла на карантин. В составе чешской команды, которая летела в одном самолете с финнами, случаев заражения не обнаружено.

Третий этап Евротура - Шведские игры - завершился 14 февраля. Матч сборных России и Финляндии открыл турнир 11 февраля и завершился победой россиян со счетом 3:2. Сборная России досрочно стала победителем Евротура, набрав 24 очка в девяти матчах.