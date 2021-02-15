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Турнир претендентов по шахматам

Филатов уверен, что Екатеринбург достойно проведет турнир претендентов после возобновления

Турнир был прерван после первого круга весной 2020 года. Второй круг начнется 19 апреля 2021 года
Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 15 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов не сомневается, что Екатеринбург достойно проведет вторую часть турнира претендентов. Об этом Филатов сказал ТАСС.

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Шахматный турнир претендентов возобновится 19 апреля в Екатеринбурге

Ранее президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович сообщил ТАСС, что соревнования возобновятся 19 апреля. Турнир претендентов стартовал в Екатеринбурге 17 марта прошлого года. Участники успели провести все партии первого круга.

"Мы не сомневаемся, что Екатеринбург достойно проведет второй круг турнира, - сказал Филатов. - И мы в свою очередь болеем за наших ребят и верим в них: Яна [Непомнящего], который лидирует на момент остановки турнира, и Александра Грищука, который совсем рядом с лидерами".

В турнирной таблице лидерство делят россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв (по 4,5 очка), далее идут россиянин Александр Грищук, нидерландец Аниш Гири, американец Фабиано Каруана, китаец Ван Хао (все - по 3,5), россиянин Кирилл Алексеенко и китаец Дин Лижэнь (оба - по 2,5).

Победитель соревнования получит право провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

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Дворкович, Аркадий ВладимировичФилатов, Андрей ВасильевичКарлсен, Магнус
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