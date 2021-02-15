Филатов уверен, что Екатеринбург достойно проведет турнир претендентов после возобновления

МОСКВА, 15 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов не сомневается, что Екатеринбург достойно проведет вторую часть турнира претендентов. Об этом Филатов сказал ТАСС.

Ранее президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович сообщил ТАСС, что соревнования возобновятся 19 апреля. Турнир претендентов стартовал в Екатеринбурге 17 марта прошлого года. Участники успели провести все партии первого круга.

"Мы не сомневаемся, что Екатеринбург достойно проведет второй круг турнира, - сказал Филатов. - И мы в свою очередь болеем за наших ребят и верим в них: Яна [Непомнящего], который лидирует на момент остановки турнира, и Александра Грищука, который совсем рядом с лидерами".

В турнирной таблице лидерство делят россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв (по 4,5 очка), далее идут россиянин Александр Грищук, нидерландец Аниш Гири, американец Фабиано Каруана, китаец Ван Хао (все - по 3,5), россиянин Кирилл Алексеенко и китаец Дин Лижэнь (оба - по 2,5).

Победитель соревнования получит право провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.