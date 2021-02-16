Матчами с участием "Барселоны" и "Ливерпуля" стартует плей-офф футбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 16 февраля. Двумя матчами 1/8 финала во вторник стартует плей-офф футбольной Лиги чемпионов. Испанская "Барселона" на своем поле примет французский ПСЖ, а германский "Лейпциг" и английский "Ливерпуль" сыграют в Будапеште из-за ограничений поездок между странами в связи с коронавирусной инфекцией.

Также в Будапеште "Боруссия" из Мёнхенгладбаха 24 февраля примет английский "Манчестер Сити". Ответный матч запланирован в Англии на 16 марта. По той же причине испанский "Атлетико" 23 февраля вынужден будет провести домашний матч с английским "Челси" в Бухаресте. Ответная встреча должна состояться в Лондоне 17 марта.

"Барселона" и ПСЖ встречались на этой же стадии Лиги чемпионов четыре года назад. Тогда каталонский клуб стал первым в истории еврокубков, сумевшим пройти дальше по сумме двух матчей после поражения со счетом 0:4 в первой игре. Ответная встреча на стадионе "Камп Ноу" завершилась со счетом 6:1 в пользу хозяев. Важнейшую роль в той победе сыграл бразильский нападающий "Барселоны" Неймар, забивший в ворота команды из Парижа два мяча.

По окончании того сезона Неймар перешел из "Барселоны" именно в ПСЖ за рекордную для футбола сумму - €222 млн. "Барселона" после 22 матчей в чемпионате Испании набрала 46 очков и занимает третье место в таблице, отставая от лидирующего "Атлетико" на восемь очков и имея на игру больше. ПСЖ в таблице французского первенства занимает вторую строчку после 25 встреч, имея в активе 54 очка, отставая от "Лилля" на один балл.

В плей-офф Лиги чемпионов "Барселона" и ПСЖ встретятся между собой в пятый раз. Помимо игр в сезоне-2016/17 команды трижды пересекались на стадии четвертьфинала. В 2013 и 2015 году по сумме двух матчей сильнее была "Барселона", а в 1995 году победу праздновала французская команда.

Ответная игра пройдет в Париже 10 марта.

Дерзкий "Лейпциг" против буксующего "Ливерпуля"

"Лейпциг" и "Ливерпуль" впервые сыграют между собой в еврокубковом матче. Команды подходят к игре в разном настроении. "Лейпциг" в последних матчах одержал четыре победы подряд и занимает второе место в таблице чемпионата Германии, а "Ливерпуль" проиграл трижды кряду и, по словам главного тренера команды Юргена Клоппа, выбыл из борьбы за чемпионство в английской премьер-лиге. Действующие чемпионы Англии занимают четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Манчестер Сити" на 13 очков и проведя на матч больше.