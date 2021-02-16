СМИ: мировую олимпийскую квалификацию по боксу отменят из-за пандемии

ТОКИО, 16 февраля. /ТАСС/. Мировой боксерский отборочный турнир на Олимпийские игры в Токио, проведение которого было запланировано на июнь, отменят из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщило во вторник агентство Kyodo со ссылкой на источники.

Помимо эпидемиологической обстановки препятствием для проведения этих соревнований является перенос европейского отборочного турнира по боксу с апреля на июнь. Вместо этого финальная квалификация будет осуществляться на основе рейтинга боксеров, отмечает агентство.

Ранее из-за пандемии с марта на май был перенесен заключительный олимпийский квалификационный этап по синхронному плаванию.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавирусной инфекции была перенесена на год и состоится с 23 июля по 8 августа 2021 года.