Отмененную из-за снегопада гонку "Лыжня России" во Владимире перенесли на 21 февраля

ВЛАДИМИР, 16 февраля. /ТАСС/. Администрация Владимира приняла решение о переносе гонки "Лыжня России" на 21 февраля, сообщается во вторник в группе горадминистрации во "Вконтакте". Старт, намеченный на 13 февраля, был отменен из-за аномального снегопада.

"Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России" состоится 21 февраля в парке "Дружба", - говорится в сообщении.

До 20 февраля будет продолжаться регистрация участников. В программе запланированы старты на 1 км, 5 км и 10 км. Мероприятие пройдет с ограничениями из-за коронавируса - без зрителей, традиционной концертной программы и полевой кухни. Награждение победителей пройдет бесконтактным способом.

Проведение "Лыжни России" во Владимире было запланировано в парке "Дружба" 13 февраля, однако из-за сильного снегопада утром в субботу власти сообщили об отмене мероприятия. По данным администрации Владимира, 12-14 февраля в городе выпало более половины месячной нормы осадков.

Всероссийская гонка "Лыжня России" прошла 13 февраля в 39-й раз. Ее организаторами являются Министерство спорта РФ, Федерация лыжных гонок России, исполнительные власти субъектов РФ в области физической культуры и спорта.