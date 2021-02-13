Снежный праздник. Центральный старт "Лыжни России" прошел в Химках

ХИМКИ /Московская область/, 13 февраля. /ТАСС/. Всероссийская массовая гонка "Лыжня России", которая проходит в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография", стартовала в субботу в 72 регионах страны. В этом году центральный старт мероприятия прошел в подмосковных Химках. Почетными гостями церемонии открытия гонки стали министр спорта РФ Олег Матыцин, министр спорта и физической культуры Московской области Роман Терюшков, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина, четырехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Николай Зимятов, олимпийский чемпион Михаил Девятьяров и призер Олимпийских игр Александр Завьялов.

"Уверен, этот день подарит нам много эмоций. От имени Минспорта поздравляю вас, благодарю всех организаторов, которые организовали проведение этого мероприятия в такой непростой период, - сказал Матыцин. - Уверен, все сегодня будут счастливы, эта энергия поможет нам преодолеть все трудности. Успехов и вперед!" "Московская область соскучилась по большим лыжным стартам, в 2020 году не было снега, зато были большие ограничения из-за коронавируса. В этом году мы ограничили количество участников пятью тысячами человек, хотя обычно на старт выходит 10-15 тысяч", - отметил Терюшков. Старт гонке дала Ирина Роднина выстрелом из стартового пистолета. Подарок погоды Всего участниками гонки в Химках стали порядка 5 тысяч человек, лыжникам не помешали даже сюрпризы от погоды - ощутимый мороз и снегопад. Чтобы участники не замерзли и смогли подкрепиться после забега, на мероприятии работала полевая кухня.