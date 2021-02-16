Щекутьев: отмена олимпийской квалификации по боксу может нарушить планы сборной России

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Отмена мирового боксерского отборочного турнира на Олимпийские игры в Токио, проведение которого запланировано на июнь, может нарушить сценарий подготовки сборной России. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев.

Во вторник агентство Kyodo сообщило, что мировую олимпийскую квалификацию по боксу отменят из-за пандемии коронавируса. Помимо пандемии, препятствием для проведения соревнований стал перенос европейского отборочного турнира по боксу с апреля на июнь. Вместо этого финальная квалификация будет осуществляться на основе рейтинга боксеров.

"Здоровье членов национальной сборной - это приоритет Федерации бокса России. Мы понимаем, что все решения принимаются во благо спортсменов, - сказал Щекутьев. - Хотя, безусловно, когда пандемия вносит свои коррективы и регламентированный ранее план меняется, это нарушает сценарий подготовки национальной сборной. Необходимо дождаться расширенных пояснений, и тогда уже озвучим свою позицию подробнее".

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавирусной инфекции была перенесена на год и состоится с 23 июля по 8 августа 2021 года.