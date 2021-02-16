{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада в Токио

Щекутьев: отмена олимпийской квалификации по боксу может нарушить планы сборной России

Во вторник агентство Kyodo сообщило, что мировую олимпийскую квалификацию по боксу отменят из-за пандемии коронавируса
Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев Артем Коротаев/ТАСС
Описание
Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев
© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Отмена мирового боксерского отборочного турнира на Олимпийские игры в Токио, проведение которого запланировано на июнь, может нарушить сценарий подготовки сборной России. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев.

На эту тему
СМИ: мировую олимпийскую квалификацию по боксу отменят из-за пандемии

Во вторник агентство Kyodo сообщило, что мировую олимпийскую квалификацию по боксу отменят из-за пандемии коронавируса. Помимо пандемии, препятствием для проведения соревнований стал перенос европейского отборочного турнира по боксу с апреля на июнь. Вместо этого финальная квалификация будет осуществляться на основе рейтинга боксеров.

"Здоровье членов национальной сборной - это приоритет Федерации бокса России. Мы понимаем, что все решения принимаются во благо спортсменов, - сказал Щекутьев. - Хотя, безусловно, когда пандемия вносит свои коррективы и регламентированный ранее план меняется, это нарушает сценарий подготовки национальной сборной. Необходимо дождаться расширенных пояснений, и тогда уже озвучим свою позицию подробнее".

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавирусной инфекции была перенесена на год и состоится с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Теги
Олимпиада в Токио
На чемпионате мира по биатлону выявлено пять случаев заражения коронавирусом
Положительный результат показали тесты пяти представителей СМИ
Читать полностью