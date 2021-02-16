Филатов: идея корпоративного чемпионата мира по шахматам будет развиваться

Первый в истории корпоративный онлайн - чемпионат мира Международной шахматной федерации (FIDE) пройдет с 19 по 21 февраля на игровой платформе Chess.com. В турнире примут участие 285 команд из 67 стран мира, Россию представят 28 коллективов. В турнире примут участие чемпион мира норвежец Магнус Карлсен из Kindred, голландец Аниш Гири из Optiver, поляк Радослав Войташек из Wasko, Салем Салех из ОАЭ, представляющий Emirates, и ряд других сильных спортсменов.

"Корпоративный чемпионат мира - прекрасное начинание Международной шахматной федерации, - сказал Филатов. - Все больше и больше людей по всему миру играют в шахматы, и цифры показывают, что спрос на наш вид спорта сильно возрос за непростой 2020 год. В шахматах, как и в бизнесе, нужно уметь принимать верные стратегические и тактические решения, взвешивать риски, искать ходы-кандидаты, а также уметь точно оценить ситуацию. Уверен, что направление соревнований среди бизнесменов и сотрудников корпораций в дальнейшем будет только развиваться, а конкуренция будет становиться все более серьезной, сейчас же мы видим зарождение нового явления в шахматах".

В составе команды - четыре основных игрока (минимум один мужчина и минимум одна женщина), один запасной и один приглашенный игрок. Только один игрок в команде может иметь рейтинг выше 2 500. Все команды делятся на конференции "Восток" и "Запад", в которых играют по швейцарской системе в шесть туров 19-20 февраля. Восемь сильнейших команд от конференций выходят в плей-офф, который пройдет 21 февраля.