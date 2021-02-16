Черчесов подтвердил, что повреждение Головина не носит серьезный характер

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Травма полузащитника "Монако" и сборной России по футболу Александра Головина не носит серьезный характер. Об этом журналистам сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

В воскресенье Головин пропустил матч 25-го тура чемпионата Франции против "Лорьяна". Как сообщала газета Nice Matin, 24-летний игрок испытывает дискомфорт в левом бедре. Позднее агент игрока Олег Артемов сообщил ТАСС, что Головин будет готов к матчу следующего тура против "Пари Сен-Жермен" (21 февраля).

"С Головиным мы находимся в переписке. Понятно, что Эдуард Безуглов (врач сборной России - прим. ТАСС) с ним тоже разговаривал, - сообщил Черчесов. - Сказали, что ничего страшного нет, пока у нас есть такая информация. Футбол - травмоопасный вид спорта, без травм быть не может".

В текущем сезоне Головин провел 10 матчей, в которых забил четыре гола и отдал четыре передачи. В матче чемпионата Франции против "Нима" (4:3) 7 февраля россиянин сделал хет-трик и отдал результативную передачу.