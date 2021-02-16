Черчесов надеется, что ситуация с COVID-19 позволит провести матч с хорватами в "Лужниках"

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов выразил надежду, что ситуация с пандемией коронавируса позволит провести отборочный матч чемпионата мира 2022 года против команды Хорватии на стадионе "Лужники". Об этом он рассказал журналистам после завершения своей вакцинации.

Матч Россия - Хорватия пройдет 1 сентября. Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил, что организация планирует провести матч на стадионе "Лужники".

"Мы подали документы, я непосредственно в этом принимал участие. Думаю, что такой матч надо проводить на большом стадионе, - сказал Черчесов. - Другое дело, что до этого мы тоже подавали заявки и до последнего не знали, будет ли у болельщиков возможность посетить матч. Смысл назначать игру на большом стадионе, если болельщиков не пустят?"

"Наверное что-то к этому времени будет меняться. Будем исходить из информации, которую нам будет давать УЕФА. Да, [у этой игры] есть история, но она была в Сочи (россияне проиграли хорватам в четвертьфинале чемпионата мира в серии пенальти - прим. ТАСС). У них тоже есть история - они финал [чемпионата мира] играли в "Лужниках". Хорошее противостояние, это будет уже после большого турнира, поэтому об этом пока не думаем", - добавил он.

Черчесов высказался о проведении матчей сборной в регионах. "Мы же всегда играли в регионах, и сейчас бы это сделали в Лиге наций, а так как зрителей не было, ехать в условный Волгоград, смысла нет. Поэтому тут мы играли в Москве, чтобы не было лишних перелетов. Если бы зритель был, как до пандемии, мы бы и сейчас собирали полные стадионы", - отметил он.