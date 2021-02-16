Непомнящий: участие в корпоративном ЧМ будет частью подготовки к турниру претендентов

МОСКВА, 16 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Участие в корпоративном онлайн - чемпионате мира по шахматам отчасти станет этапом подготовки российского гроссмейстера Яна Непомнящего к турниру претендентов. Об этом он рассказал ТАСС.

Первый в истории корпоративный онлайн - чемпионат мира Международной шахматной федерации (FIDE) пройдет с 19 по 21 февраля на игровой платформе Chess.com. Турнир претендентов возобновится 19 апреля в Екатеринбурге, Непомнящий вместе с французом Максимом Вашье-Лагравом лидируют после первого круга.

"Каждый турнир отчасти можно воспринять как этап подготовки к турниру претендентов. Тем более здесь слабых соперников на первой доске не будет, - отметил Непомнящий. - Но в целом подготовка к турниру по классическим шахматам проводится не только и не столько в "рапиде".

В корпоративном онлайн - чемпионате мира примут участие 285 команд из 67 стран мира, Россию представят 28 коллективов. Непомнящий вошел в команду "Сбер", капитаном которой является Владимир Ворожейкин. В чемпионате примут участие чемпион мира норвежец Магнус Карлсен из Kindred ("Киндред"), голландец Аниш Гири из Optiver ("Оптивер"), поляк Радослав Войташек из Wasko ("Васко"), Салем Салех из ОАЭ, представляющий Emirates ("Эмирейтс"), и ряд других сильных спортсменов.

"У нас есть шахматный энтузиаст Владимир Ворожейкин, и он многие годы собирал команду, которая одно время называлась "Сибирь", потом были другие названия. И я за нее играл на разных соревнованиях: клубном чемпионате Европы, чемпионате России. За нее играли также Аронян, Крамник, Грищук, Гири - представительная была команда. И вот Ворожейкин, который будет капитаном, позвал меня сыграть за "Сбер".

В составе команды - четыре основных игрока (минимум один мужчина и минимум одна женщина), один запасной и один приглашенный игрок. Только один игрок в команде может иметь рейтинг выше 2 500. Все команды делятся на конференции "Восток" и "Запад", в которых играют по швейцарской системе в шесть туров 19-20 февраля. Восемь сильнейших команд от конференций выходят в плей-офф, который пройдет 21 февраля.

Путь к более профессиональным шахматам

"Это один из путей, как ни странно это будет звучать, к более профессиональным шахматам, - сказал Непомнящий, говоря об идее проведения корпоративного чемпионата мира. - Если сравнивать с другими видами спорта, то большие спонсоры, компании приходят в спорт, финансируют команды и хотят размещать свои логотипы на футболках и так далее. В шахматах этого всего минимум, и такой масштабный корпоративный турнир - один из шагов в этом направлении".