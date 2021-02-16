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Бокс

Федерация бокса России намерена в июле установить рекорд по самой массовой тренировке

Ожидается, что в тренировке в Кемерове примут участие 15 тыс. человек
Участники массовой тренировки во время Международного дня бокса на Красной площади Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Участники массовой тренировки во время Международного дня бокса на Красной площади
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 16 февраля. Федерация бокса России планирует в июле установить мировой рекорд по самой массовой тренировке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе федерации.

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Во вторник на встрече генерального секретаря Федерации бокса России Кирилла Щекутьева с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилёвым стороны договорились масштабно отпраздновать Международный день бокса 22 июля. По совместной инициативе сторон на Московской площади в Кемерове пройдет самая массовая тренировка по боксу. В ней примут участие 15 тыс. человек, в регион будет приглашен представитель от Книги рекордов Гиннесса, который зафиксирует новый рекорд. Предыдущее достижение было установлено в 2017 году на Красной площади - тогда в массовой тренировке приняли участие более 4 тыс. человек.

"Перед Федерацией бокса России стоит задача популяризировать бокс, особенно в отдаленных уголках нашей страны. Поскольку Кемеровская область - ключевой регион по развитию бокса в России и одна из столиц бокса в стране, мы решили провести масштабный и яркий праздник бокса именно в Кузбассе. Будем рады, если инициативу по массовой тренировке подхватят другие регионы", - сказал Щекутьев.

"Боксерская общественность поддержит эту идею, к тому же мы единственная федерация, которая имеет представительство во всех 85 субъектах России, поэтому ресурсы для организации есть. Тренеры и спортсмены по всей стране с удовольствием присоединятся к мероприятиям в такой важный для всех нас день", - добавил генеральный секретарь.

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