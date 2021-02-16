Матыцин заинтересован в проведении турниров в память о Юрии Власове

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин готов поддержать проведение соревнований в память об олимпийском чемпионе по тяжелой атлетике Юрии Власове. Об этом он рассказал журналистам после церемонии прощания с Власовым.

Власов скончался в субботу на 86-м году жизни.

"Разговоры такие были, но утверждать пока ничего нельзя. Но я сам в этом заинтересован", - сказал Матыцин.

По его словам, страна недооценила вклад Власова в отечественную литературу. "Из нее будущее поколение может черпать много мудрости для знаний. Власов демонстрировал ответственность перед своим делом, своей профессией, страной, культурой, которую он продвигал. Это человек ценностей, который может поразить историей своей жизни", - отметил Матыцин.

После окончания спортивной карьеры Власов опубликовал более 25 произведений. Он печатался в журналах "Огонек", "Юность", в газете "Известия".