Прах штангиста Юрия Власова будет захоронен на Новодевичьем кладбище Москвы

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Прах олимпийского чемпиона 1960 года по тяжелой атлетике Юрия Власова будет захоронен на Новодевичьем кладбище Москвы. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов.

Власов умер утром 13 февраля на 86-м году жизни.

"Сегодня в храме при Боткинской больнице завершилась церемония отпевания и прощания. Затем тело Юрия Петровича будет кремировано. Прах будет захоронен весной на Новодевичьем кладбище, там, где похоронены родители", - сказал собеседник ТАСС.

Помимо победы на Олимпиаде 1960 года, на счету Власова серебро Игр 1964 года, четыре золотые медали чемпионатов мира и шесть побед на чемпионатах Европы. Он установил 31 мировой рекорд, в том числе пять в троеборье, а также 41 рекорд СССР, являлся знаменосцем команды Советского Союза на летних Олимпийских играх 1960 и 1964 года. После завершения спортивной карьеры Власов профессионально занимался литературной деятельностью, с 1985 по 1987 год являлся президентом Федерации тяжелой атлетики СССР. В 1996 году участвовал в выборах президента России.

Власов был награжден орденами Ленина (1960), "Знак Почета" (1965), Трудового Красного Знамени (1969).