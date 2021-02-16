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Australian Open

Матыцин: успехи российских теннисистов говорит о хорошей работе отечественной школы

В полуфинальных матчах Открытого чемпионата Австралии сыграют двое россиян
Министр спорта РФ Олег Матыцин Виталий Невар/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Успешное выступление российских игроков на Открытом чемпионате Австралии говорит о работе отечественной теннисной школы. Такое мнение журналистам высказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

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"Гордимся нашими соотечественниками. Очень важно, что в такое время наша теннисная школа находится на высоком уровне и продолжает славные традиции советского и российского тенниса. Мы благодарны и федерации, и спортивным школам", - сказал Матыцин.

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