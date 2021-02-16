Матыцин: успехи российских теннисистов говорит о хорошей работе отечественной школы

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Успешное выступление российских игроков на Открытом чемпионате Австралии говорит о работе отечественной теннисной школы. Такое мнение журналистам высказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

Россиянин Аслан Карацев пробился в полуфинал турнира Большого шлема, за еще одну путевку в четверку сильнейших поспорят в очном матче Даниил Медведев и Андрей Рублев.

"Гордимся нашими соотечественниками. Очень важно, что в такое время наша теннисная школа находится на высоком уровне и продолжает славные традиции советского и российского тенниса. Мы благодарны и федерации, и спортивным школам", - сказал Матыцин.