Виват, король! Выход Аслана Карацева в полуфинал стал главной сенсацией Australian Open

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Открытый чемпионат Австралии по теннису (Australian Open) в самом разгаре, и только стартовала вторая неделя турнира, а имя главной сенсации уже известно - Аслан Карацев. Во вторник 27-летний россиянин, впервые выступающий в основной сетке турнира Большого шлема, обыграл на четвертьфинальной стадии болгарина Григора Димитрова со счетом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2.
Карацев является самым низкорейтинговым игроком, завоевавшим путевку в полуфинал турнира Большого шлема после Горана Иванишевича. Перед стартом на Уимблдоне-2001 хорват занимал 125-е место в рейтинге, Карацев находится на 114-й строчке. Соперник россиянина Димитров был посеян 18-м на турнире, а в рейтинге идет 21-м. Кроме того, Карацев стал первым теннисистом в Открытой эре (с 1968 года, когда все игроки, включая любителей, получили право участвовать в любых соревнованиях), который вышел в полуфинал турнира Большого шлема в ранге дебютанта.
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, оценивая выступления Карацева, назвал его королем этого сезона в Австралии, хотя и отметил, что российским специалистам он знаком давно и уже пять лет назад вызывался в национальную команду. "Карацев просто король в Австралии, молодец. Избавился от травм, сработался с тренером, и вот результат. Он был запасным в Нидерландах на Кубке Дэвиса у меня в 2016 году (Тарпищев является капитаном сборной России - прим. ТАСС), так что он хорошо нам знаком. Отличался всегда физикой и работоспособностью", - сказал Тарпищев.
В полуфинале Карацев сыграет с победителем матча между первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и немцем Александром Зверевым, который посеян на турнире под шестым номером. Сам Карацев, говоря о своем выступлении на данный момент, признался, что ему сильно помогло участие в составе сборной России в Кубке ATP накануне Australian Open, где он был в команде с Даниилом Медведевым и Андреем Рублевым.
"Я бы смеялся, если бы мне сказали, что я выйду в полуфинал турнира. Я много работал, но не получалось, а тут вот совпало. Тренировки с Медведевым и Рублевым на ATP Cup мне определено помогли", - сказал Карацев после игры журналистам.
"Невероятное чувство, это впервые, я здесь, на турнире серии Большого шлема, и в полуфинале, - отметил российский теннисист. - Вначале мне показалось, что Димитров был быстрее и в лучшем состоянии, но потом я заиграл в полную силу, и все случилось. Я к каждому матчу подходил ответственно, но не загадывал наперед".
Эмоции и "физика" вывели в полуфинал
Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Дэвиса Евгений Кафельников отметил эмоции, которые присущи игре Карацева в Австралии.
"Честно говоря, никто не ожидал, что Аслан дойдет до этой стадии, но я, как и многие россияне, рад такому результату. Карацев приятно удивил в очередной раз", - сказал Кафельников.
Вице-президент Федерации тенниса России считает, что успех пришел в первую очередь за счет эмоций. "Говорить о его физическом состоянии, находясь в Москве, не могу - он сам должен сказать. В любом случае положительные эмоции, которые у него есть, наверняка помогут ему выступить и в полуфинале. Вне зависимости от того, какой будет соперник - Джокович или Зверев", - отметил Кафельников.
"В любом случае для него это феноменальный результат. Я абсолютно искренне рад за него", - добавил собеседник агентства.
Первый после Сафина
По мнению двукратного финалиста Кубка Дэвиса Андрея Ольховского, Карацева помимо прекрасного физического состояния отличает хорошая игра на задней линии. "Он стабильно и достаточно мощно играет на задней линии, разыгрывает комбинации и не отдает простые очки. В полуфинале будет намного сложнее - что с Джоковичем, что со Зверевым. Здесь вопрос в том, кто в сегодняшнем матче победит, насколько он будет затяжным", - подчеркнул Ольховский.
По мнению собеседника ТАСС, выход в полуфинал Карацева - это уже феноменальный результат: "По-моему, как сказал Джон Фицджеральд после матча, это пятый игрок в истории, который вышел из квалификации в полуфинал турнира Большого шлема. Очень рад за Аслана, он сам рассказывал, что было сложно совладать со своей нервной системой в начале матча, но затем он справился. Молодец, выдержал!"
"Нет таких слов, которыми можно выразить это [достижение Карацева]. Естественно, никто не ожидал этого, и в полуфинале надо выходить и играть точно так же, как в четвертьфинале и до этого. Аслан преодолел психологический барьер, сейчас он может выходить и играть свободно. Будем надеяться, что он покажет очень хороший уровень выступления", - добавил Ольховский.
Теперь в полуфинале Открытого чемпионата Австралии гарантированно выступят два россиянина, что случится впервые на этом турнире. В другом четвертьфинале встретятся Андрей Рублев и Даниил Медведев. В последний раз два российских теннисиста играли в полуфинале турнира Большого шлема в 2006 году, когда до этой стадии на Открытом чемпионате США доходили Николай Давыденко и Михаил Южный. Карацев стал первым российским теннисистом с 2005 года, который вышел в полуфинал Australian Open после Марата Сафина.