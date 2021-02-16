Виват, король! Выход Аслана Карацева в полуфинал стал главной сенсацией Australian Open

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Открытый чемпионат Австралии по теннису (Australian Open) в самом разгаре, и только стартовала вторая неделя турнира, а имя главной сенсации уже известно - Аслан Карацев. Во вторник 27-летний россиянин, впервые выступающий в основной сетке турнира Большого шлема, обыграл на четвертьфинальной стадии болгарина Григора Димитрова со счетом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2.

Карацев является самым низкорейтинговым игроком, завоевавшим путевку в полуфинал турнира Большого шлема после Горана Иванишевича. Перед стартом на Уимблдоне-2001 хорват занимал 125-е место в рейтинге, Карацев находится на 114-й строчке. Соперник россиянина Димитров был посеян 18-м на турнире, а в рейтинге идет 21-м. Кроме того, Карацев стал первым теннисистом в Открытой эре (с 1968 года, когда все игроки, включая любителей, получили право участвовать в любых соревнованиях), который вышел в полуфинал турнира Большого шлема в ранге дебютанта.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, оценивая выступления Карацева, назвал его королем этого сезона в Австралии, хотя и отметил, что российским специалистам он знаком давно и уже пять лет назад вызывался в национальную команду. "Карацев просто король в Австралии, молодец. Избавился от травм, сработался с тренером, и вот результат. Он был запасным в Нидерландах на Кубке Дэвиса у меня в 2016 году (Тарпищев является капитаном сборной России - прим. ТАСС), так что он хорошо нам знаком. Отличался всегда физикой и работоспособностью", - сказал Тарпищев.

В полуфинале Карацев сыграет с победителем матча между первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и немцем Александром Зверевым, который посеян на турнире под шестым номером. Сам Карацев, говоря о своем выступлении на данный момент, признался, что ему сильно помогло участие в составе сборной России в Кубке ATP накануне Australian Open, где он был в команде с Даниилом Медведевым и Андреем Рублевым.

"Я бы смеялся, если бы мне сказали, что я выйду в полуфинал турнира. Я много работал, но не получалось, а тут вот совпало. Тренировки с Медведевым и Рублевым на ATP Cup мне определено помогли", - сказал Карацев после игры журналистам.

"Невероятное чувство, это впервые, я здесь, на турнире серии Большого шлема, и в полуфинале, - отметил российский теннисист. - Вначале мне показалось, что Димитров был быстрее и в лучшем состоянии, но потом я заиграл в полную силу, и все случилось. Я к каждому матчу подходил ответственно, но не загадывал наперед".

Эмоции и "физика" вывели в полуфинал

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Дэвиса Евгений Кафельников отметил эмоции, которые присущи игре Карацева в Австралии.

"Честно говоря, никто не ожидал, что Аслан дойдет до этой стадии, но я, как и многие россияне, рад такому результату. Карацев приятно удивил в очередной раз", - сказал Кафельников.