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Australian Open

Карацев: победил Димитрова благодаря тому, что играл в полную силу

Россиянин обыграл болгарина Григора Димитрова в четвертьфинале Australian Open
Аслан Карацев EPA-EFE/DEAN LEWINS
Описание
Аслан Карацев
© EPA-EFE/DEAN LEWINS

ТАСС, 16 февраля. Россиянину Аслану Карацеву удалось выйти в полуфинал Australian Open благодаря тому, что он сумел начать играть в полную силу. Такое мнение спортсмен высказал в эфире телеканала Eurosport.

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Карацев обыграл болгарина Григора Димитрова в четвертьфинальном матче турнира со счетом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2.

"Невероятное чувство, это впервые, я здесь, на турнире серии Большого шлема, и в полуфинале, - сказал Карацев. - Вначале мне показалось, что Димитров был быстрее и в лучшем состоянии, но потом я заиграл в полную силу, и все случилось. Я к каждому матчу подходил ответственно, но не загадывал наперед".

Карацев впервые играет в основной сетке турнира серии Большого шлема, ранее ему не удавалось преодолеть квалификацию. Россиянин занимает 114-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Australian Open завершится 21 февраля. Действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $61 млн.

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