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Australian Open

Тарпищев: Карацев избавился от травм и выступает как король на Australian Open

Россиянин вышел в полуфинал турнира
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 16 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Аслан Карацев избавился от травм и выступает как король на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open). Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Во вторник Карацев в четвертьфинале турнира обыграл болгарина Григора Димитрова со счетом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2.

"Карацев просто король в Австралии, молодец. Избавился от травм, сработался с тренером, и вот результат. Он был запасным в Нидерландах на Кубке Дэвиса у меня в 2016 году, так что он хорошо нам знаком. Отличался всегда физикой и работоспособностью", - сказал Тарпищев.

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