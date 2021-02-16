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Чемпионат мира по биатлону

Миронова отметила, что после фиаско в спринте ей стало проще выступать на чемпионате мира

В индивидуальной гонке биатлонистка заняла пятое место
Светлана Миронова EPA-EFE/MAURI RATILAINEN
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Светлана Миронова
© EPA-EFE/MAURI RATILAINEN

БЛЕД /Словения/, 16 февраля. /ТАСС/. Лидер российской женской сборной по биатлону Светлана Миронова в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Поклюке сумела побороть волнение, которое она испытывала в начале турнира. Об этом она рассказала журналистам после финиша гонки, в которой стала лучшей из россиянок.

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Во вторник Миронова заняла пятое место. На прошлой неделе биатлонистка в смешанной эстафете пробежала два штрафных круга, после - заняла 64-е место в спринте, не попав в число участников гонки преследования.

"Сегодня очень грела погода, во время гонки было очень жарко. Но сегодня замечательно все: и неплохой результат, и прекрасная погода. А вот во время спринта было реально очень холодно", - сказала Миронова.

"Сегодня я была максимально расслаблена, если сравнить с предыдущими гонками. Как говорится, все, что можно было проиграть, мы проиграли. Я уже не думаю, что нахожусь здесь в статусе лидера, потому что не попасть в пасьют - это просто фиаско. По этой причине я была достаточно расслаблена", - отметила она.

Российская команда на чемпионате мира пока не завоевала медалей, в программе соревнований осталось шесть гонок.

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